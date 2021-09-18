今天是「九一八」事變90周年，日本軍國主義在90年前的今天發動瀋陽事變，偷襲中國軍隊。日軍炸毀自己控制的鐵路段，製造藉口展開對東北三省的侵略戰爭，可是由於當時蔣介石領導的國民政府採取不抵抗主義，令日本侵略者不發一槍一彈佔領全東北，成立滿洲國傀儡政權。1937年進一步發動「七七」盧溝橋事變，展開全面的侵華戰爭。由1931年日寇侵佔東北到1945年日本無條件投降，中國人民經過十多年艱苦的反侵略戰爭，才徹底打敗日本法西斯，取得抗日戰爭的最後全面勝利。

回顧這段歷史，對於所有香港人來說，「前事不忘，後事之師」，是有着深刻的歷史經驗教訓的意義。歷史告訴我們，若不是蔣介石採取對日本侵略的不抵抗主義，執行投降妥協路線，出賣東北軍和東北人民的利益，集中兵力打內戰剿共，搞甚麼攘外必先安內的禍國政策，日本的侵略者就不會獲益於當時國民黨政府的綏靖主義，迅速佔領有豐富天然資源的東北三省，進一步養肥國力、壯大軍力、坐大野心，從而發動全面的侵華戰爭，妄圖亡我中華。

對照香港近年的情況，不是再印證了「九一八」的歷史教訓嗎？本屆政府採取綏靖主義的退縮妥協路線，以為用無原則的退縮讓步可以求得大和解，便可順利施政。慘痛的失敗教訓我們，愈是放棄「一國」的原則，愈刺激敵對勢力以為你軟弱可欺，愈發坐大其得寸進尺的野心，愈加誘發其以為有機可乘發動顛覆性質的「顏色革命」，反中、反共、反政府，妄圖一舉把香港從中國大陸分裂出去，變成美國另一艘針對中國不沉的航空母艦，變成向內地輸出「顏色革命」的前哨顛覆基地。「九一八」的經驗教訓，就是丟掉幻想，堅決鬥爭。