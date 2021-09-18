人類邁進一個嶄新的訊息時代，網絡犯罪相應產生。隨着訊息、互聯網、電腦網絡技術的飛速發展，智能手機普及化，網絡犯罪愈演愈烈，犯罪手段變化萬千，涉及經濟領域到社會生活的各方面，包括國防建設、國家安全，不但可能產生嚴重的經濟損失，還會對人類自身構成巨大威脅。同時，也看到網絡犯罪的法律問題逐漸增加，包括並不限於司法管轄權、法律漏洞、立案、偵查取證的困難等。

網絡犯罪不但涉及軍事、政治、經濟和社會生活的層面，它既有行政與民事的違法，也有觸犯刑法的犯罪。根據分析，網絡犯罪產生的原因有：一、混亂的倫理道德秩序；二、強烈好奇心的驅使；三、較低的心理成本；四、網絡立法不完善；五、經濟；六、技術。

另外，網絡犯罪是利用電腦、網絡技術等訊息技術或者其特性，危害電腦、網絡和數據安全，危害社會訊息安全，社會危害性嚴重的犯罪。其中包括刑法規定的非法侵入重要領域的電腦訊息系統罪、故意製作傳播電腦病毒或其他破壞性程序與網絡訊息技術相關的部分，並包括利用互聯網進行的詐騙罪、盜竊罪、貪污罪等傳統犯罪和實施的侵犯人身權利、財產權和其他合法權益的犯罪，而且網絡犯罪的類型不斷地變化。

隨着全世界的訊息化，網絡犯罪的犯罪行為主要表現在網絡系統安全、訊息安全、電腦病毒、黑客、網絡色情、利用電腦網絡進行傳統犯罪、網上侵權等。網絡犯罪主要是犯罪學上的概念，其犯罪行為中有一部分是刑法中已經規定的犯罪，有些則是刑法中沒有規定的行為。

根據分析，網絡犯罪有以下特點：一、技術性；二、低成本性；三、隱蔽性；四、手段多樣性；五、偵查難度大；六、控制難度大；七、主體年輕化；八、危害嚴重性。

網絡犯罪與其他類型的犯罪一樣，其主體是自然人或法人。故此，研究網絡犯罪的預防方法主要是針對「人」做工作。根據犯罪控制理論，可制訂多種控制模式，例如技術控制、法律控制、心智控制、教育控制、家庭控制、社會綜合控制等。

網絡犯罪的無國界性，高度危害了社會的良好秩序及安寧，執法部門必須嚴正執法。具體上，打擊網絡犯罪的應對措施主要有七個方面：一、加強教育，改善網絡倫理道德環境；二、提高網絡犯罪的防範意識；三、提高法律意識，加大法制宣傳力度；四、提高網絡犯罪的技術防範水平；五、提高網絡犯罪偵查水平，加強打擊力度；六、完善立法的不足；七、加強國際間司法的合作。

此外，執法部門必須妥善處理收集到的涉及個人私隱的電腦數據，保障私隱權和人權。