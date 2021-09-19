神州縱橫：大學校園倡禁慾　不如推行性教育

內地致力鼓勵生育，不僅推出三孩政策配合取消社會撫養金的措施，又實施教育「雙減」減輕學童與家長的學業壓力，多種舉措嘗試向市民提供生育的誘因。但政策還屬「硬件」上的工夫，要促進社會大眾建立生育意願，沒有「軟件」配合，恐怕難以成事，在此所指的軟件，除了坊間考慮的自身經濟條件，在稅務上提供生育誘因，更重要的是有一套健全和有系統的性教育。

遼寧省的大連理工大學近日就爆出消息，指校方最新版本的研究生手冊當中，訂明學生在學期間發生未婚性行為者，會被記過處分，更直指未婚性行為等是道德敗壞的行為，用詞強硬。情況不僅出現在大連理工大學，湖北華中師範大學、浙江大學等亦有相似做法，而此批大學均是國家在上世紀90年代改善大學教育的「211工程」重點建設大學。

隨着社會開放，婚前性行為已不是甚麼大事，多所大學突然煞有介事嚴正反對，恐怕只是為了應付內地刮起的道德整改之風，而不會收到預期效果。要改變風氣，還要從教育入手，包括有系統的校園性教育。作為提供教育的場所，應將健康性教育納入教學的一部分，把獲社會認同的家庭觀、性觀念灌輸予莘莘學子，而不是將「性」視為洪水猛獸。更重要的是，被頒禁令的並非中小學生，而為普遍踏入成年人年紀的大學生，他們大多已屆適婚年齡，將他們當作幼童管理，就如校方對國家未來棟樑有欠信心。再者，這群學生面對禁令，或會心生畏懼，或會激起反效果。須知年輕人總是較反叛，部分會選擇游走規矩間的灰色地帶，例如在課外作不檢點行為，到時候難道又要擴大禁令範圍嗎？抑或校方是以眼不見為淨的態度，總之校內有一片「假純真」景象則休矣？

借用已故女作家林奕含的作品《房思琪的初戀樂園》一段，出身富裕家庭的女主角房思琪好奇問母親為何家中甚麼學科的家庭教師都有，就是沒有性教育時，母親竟直指性教育是給需要性的人，所謂的教育都是這樣的東西。林奕含借書控訴，成年人在性教育上永遠缺席。結果到學子要面對性時，反而一無所知，終或鑄成人生憾事。

在現代社會，「性」乃至婚前性行為理應不是禁忌話題，即使不鼓勵濫交或不健康的性生活，亦應以教育指引學生選擇合適的道路，尤其是學校作為傳道、授業、解惑的地方，任由學生留下一片對人生相當重要的概念空白，恐怕只會適得其反。