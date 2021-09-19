正論：海上螞蟻成主流　打擊走私勿手軟

一場新冠疫情，肆虐近兩年依然未有盡期，各行各業皆大受打擊，唯獨走私「一枝獨秀」，愈加猖獗。由於陸路封關，走私客轉而打海路主意，緝私難度及危險性亦大大增加。此情此景下，不僅執法部門必須加強與內地合作，港府更須堅決將疫情清零，加快正常通關，否則走私活動勢必更難遏止。

過去新界北區常受水貨客滋擾，他們以「螞蟻搬家」方式經羅湖口岸往返上水一帶，霸佔道路拆貨分貨，造成阻街、噪音、衞生、治安等問題；更由於走私利潤可觀，吸引愈來愈多人加入水貨客行列，本港某些商戶又只顧眼前利益，一窩蜂開設藥房、美妝等店舖，致令區內租金飛漲，小店被迫執笠。終於物極必反，「光復上水」此起彼落，中港矛盾愈演愈烈，即使深圳一度取消「一簽多行」、加強打擊水貨活動，中港矛盾依然難以化解。可以毫不誇張地說，黑暴雖然是反中亂港勢力搞出來的奪權圖謀，但不能否認的是，水貨活動滋擾民生，加劇中港分歧，正是反華勢力有機可乘的遠因。

明乎此，執法部門絕對不能看輕走私對中港兩地關係的影響。儘管疫情爆發後，陸路水貨客已經絕迹，但並不表示走私活動有所收斂，相反，海路走私崛起，「海上螞蟻」成為主流。更因為成本及風險增加，走私貨品亦以貴價貨為主，包括花旗參、電子產品、凍肉、化妝品等。海關及水警今年皆錄得海路走私案件比去年同期急升，檢獲的貨品數量及金額亦比去年同期龐大，可見海路走私猖獗。

本報揭發，水貨集團覷準大嶼山西北水域鄰近珠海的優勢，利用躉船或漁船載貨駛至機場、屯門及沙洲對開海域，並安排快艇到躉船取貨，然後高速駛回內地。此外，港珠澳大橋一帶亦是走私熱點，水貨集團日間將快艇泊在大橋橋墩對出海面，數目多達幾十艘，部分裝上4部摩打，晚間則在海面風馳電掣往返內地。一般持遊樂艇牌的船隻摩打上限是15匹馬力，這些裝上多部摩打的快艇估計馬力達200至300匹，可想而知高速飛馳必定險象環生，要是同其他船隻發生碰撞，後果不堪設想。實際上，去年海關一艘載着4男1女關員的淺水巡邏艇，與一艘載滿多箱凍肉的長形鐵船及尾隨快艇展開追逐，由於海面漆黑一片，巡邏艇與快艇發生碰撞翻轉，3名關員不幸被困船艙殉職，可見水貨集團轉戰海路後，當局緝私危險性大增，再不從源頭嚴加遏止，走私水貨不僅損害守法商戶利益，執法人員更恐有性命之虞。

說到底，要從源頭打擊走私，粵港加強合作必不可少，只有香港單打獨鬥只會事倍功半，港府更須盡快與內地通關。須知打擊陸路走私的難度始終較打擊海路走私為低，何況中港早日通關，對各行各業都是有百利而無一害。本港旅遊、零售等養活大半壁人口的行業，受疫情拖累已到了吊鹽水的地步，港府對中港通關懶懶閒，「健康碼」推行無期，最終肥了的是走私客，苦了的是基層！