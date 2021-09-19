世界視線：澳洲充當爛頭蟀　難保他朝被出賣

美國、英國與澳洲宣布締結三方安全夥伴關係「AUKUS」，美英還同意輸出技術協助澳洲建造核動力潛艇。得意洋洋的澳洲總理莫里森，隨即宣布放棄與法國簽訂的常規潛艇合同，更一臉嫌棄地表示，法國柴油動力潛艇已不合時宜，惹得法國政府勃然大怒，宣布即時召回駐澳洲及駐美國大使。

有意思的是，兩周前莫里森向美國提出購買新冠疫苗，卻遭拒絕，理由是澳洲「確診而死的人並不多」。這似乎沒有打擊莫里森追隨華盛頓的決心，仍與美英簽署投名狀。但在3國領導人的視像連線記者會上，拜登竟把莫里森的名字給忘了：「謝謝鮑里斯（約翰遜），我要謝謝……呃……這位澳紐老友。非常謝謝你，朋友。感謝，總理先生。」場面尷尬得令人看不下去。

曾批評莫里森對中國進行不必要挑釁、導致對華關係進入死胡同的澳洲前總理基廷，指協定嚴重損害澳洲主權，並稱澳洲連操作常規潛艇都顯得吃力，更遑論是裝備、操作乃至維護都更複雜的核潛艇。他以阿富汗戰爭為例，稱美軍連手握AK47步槍的武裝分子也打不過，質疑美國在亞太介入的可信度和決心，並警告澳洲只是美國棋局上的人質。

對於百億歐元合約被美國截劫，法國外長勒德里昂批評拜登政府傷害盟友，行為與特朗普無異，法國駐美大使館更將一場紀念法、美歷史關係的慶典取消。美國國務卿布林肯開啟讀稿機模式，聲稱美國重視與法國的關係、法國是重要的合作夥伴云云，但話鋒一轉連戲也不演，將燙手山芋推回給澳洲，指後者將解釋如何作出有關潛艇採購的決策。

拜登上任後揚言美國已重返國際舞台，多次強調要加強與盟友之間合作，但從阿富汗撤軍以至搶盟友潛艇訂單，均把盎格魯-撒克遜人的劣根性表露無遺。隨着德國總理默克爾將下台，孤軍作戰的法國總統馬克龍，恐怕往後更欠缺與山姆大叔議價的能力。歐洲在不同議題上緊隨美國步伐，仍照樣給拿來開刀，莫里森把國家前途押寶美國，除了嚴重損害澳洲主權，亦難保一天淪為美利堅帝國下一枚用完即棄的棋子。