功夫茶：特區應加快除殖　步操須全套中式

回歸24年，特區嘈足24年，正所謂家衰口不停，呢幾年嘅暴潮有眼睇，畀英國佬乘機抽水，想撬香港人才同埋錢財，都有唔少人投懷送抱，究其原因，戀殖心態未除，政府又冇帶頭去殖，反而仲有唔少層面保留舊時做法，殖民地陰魂不散，人心又點會真正回歸？

嗱，司法機構嘅假金毛着黑袍，相信好多人睇唔順眼，要求法官除去假髮之聲不絕，不過佢哋借咗聾耳陳隻耳，扮聽唔到。功夫茶要讚嘅係紀律部隊有承擔，入境處喺1999年已開始將一啲中國步操元素融入會操中，其他部隊雖然一直沿用英式步操，不過自從《東方》去年7月大力倡議改用中式步操後，撥亂反正，去除戀殖，今年年初，各大紀律部隊逐步引入中式步操。今年2月，警察學院舉行中式隊列培訓班，由解放軍駐港部隊三軍儀仗隊教路，5大紀律部隊嘅步操教官都有參與訓練。

今年4月，首個「全民國家安全教育日」，5大紀律部隊都有喺各自嘅訓練學院舉辦開放日，即場表演中式步操，令參觀嘅市民大開眼界，拍手稱好。中國人梗係鍾意睇中國嘢啦，今時今日唔會想要英國嗰一套，棄我者，昨日之日不可留也！

保安局局長鄧炳強都話，各紀律部隊喺國家安全教育日表演中式步操，反應良好，各部隊未來會按需要使用更多中式步操。預計消防處將成為首個全面推行中式步操嘅紀律部隊，約莫明年1月下旬啦！懲教署亦計劃明年第一季喺職員訓練院全面採用中式步操。

警隊當然亦義不容辭，繼7月初警察學院結業操，護旗方隊使用中式步操，大獲好評，尋日再舉行結業會操，護旗方隊亦都有使用中式步操。不過有讚都有彈，功夫茶發現警隊尋日嘅中式步操所佔比重未夠多，其他部分繼續依照港式步操安排，而且沿用英文口令，未免令人覺得有啲美中不足，同中式步操亦顯得格格不入，據指有關方面話暫時咁安排係循序漸進喎！

改革最忌做啲唔做啲，既然開始採用中式步操，就應該盡快全盤使用，包括口令亦都要用普通話，咁先至原汁原味，同國家銜接吖嘛。一國兩制過往實行得未盡如人意，就係特區官員去殖唔夠決心。計功夫茶話齋，去殖就等於驅鬼，一定要徹徹底底，唔可以再容許「鬼聲鬼氣」。紀律部隊壯如山，中式步操雄赳赳，震妖辟邪，幫香港掃走牛鬼蛇神，任重道遠，香港樣樣都落後，呢方面千祈咪又畀澳門過頭啊！