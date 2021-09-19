美國剛與英國、澳洲締結地區安全的協議，包括3國在核子潛艇的發展與製造上合作。這是表面上拜登與習近平通電話表示善意的同時，對中國敵意壓迫，顯示出美國對華政策的真實傾向。有國際媒體指該協議實質是準備對華開戰。中國的反應除了批評美國的敵對行為外，並指斥其違反國際協議，推行核擴散。協議宣布的同時，澳洲取消原來給法國製造12艘常規潛艇的訂單，表明它是準備以核動力潛艇來替代常規潛艇，並不是與英美只作研發合作。

協議帶來法國對澳洲及英美的批評，涉及法國的利益，這在意料之中。但「五眼聯盟」僅有三眼參加，令人驚訝美國號召力的下降。加拿大不參加是避開對大選的影響，也不願在華為孟晚舟引渡案後再添與中國的衝突。新西蘭總理公開說，該國的政策是禁止任何核動力的船隻進入該國領海，更遑論參與製造核動力潛艇。

近年美國對華的壓迫，多援引歐盟、印度、日本和五眼聯盟。歐盟、加拿大、新西蘭不參加，印、日也不可能參與，美國的行動得到的國際支持，即在同盟國之內，也愈來愈少，這是失道寡助的例證。

美國把核技術擴散給澳洲，視國際反核擴散協議如無物。中國、俄羅斯亦可倣效，例如俄羅斯可協助伊朗建核動力潛艇，轉移部分核生產裝備的技術。中國亦可與俄羅斯一起，把核技術擴散給北韓，組織同樣的3國聯盟協議，協助北韓建造核動力潛艇。美國先打破國際規範，便沒有能力去阻止其他國家作同樣的行動。

拜登此舉基本上是承襲特朗普的取態，針對中俄發動新冷戰，以中俄為敵，不惜摧毀近幾十年為防止世界大戰和冷戰而建立的國際秩序。為保霸權，美國不顧一切，明謀暗謀都用盡。中俄及其他追求和平的國家，便不能不團結一致來對抗，阻止美國再發動戰爭。

美國的狼子野心暴露，以德國、法國為首的歐盟必然會看清形勢，與美國保持距離，甚或努力防止美國的新冷戰禍延歐盟。歐盟正在調整對中俄的戰略關係，美國也正在歐盟內部作亂，阻礙歐盟與中俄和平合作，鬥爭已形激烈，觀乎歐盟各國左翼政黨在選舉中接連得勝，歐盟正在與右翼政治思想與勢力鬥爭。這個過程中，必然亦對美國抗拒與排斥。至於日本，相信會是明哲保身，美國的國際支持只會是愈來愈薄弱。