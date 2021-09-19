香港職工盟啟動解散程序，這個有31年歷史的工會早已背離了「本職」，成了政治組織，成了反中亂港的重要骨幹，對香港動亂、黑暴多有貢獻，對發動顏色革命、顛覆政權、危害香港和國家安全作用重大。職工盟的今昔領導人，不少因干犯各種刑事罪和國安罪，或在獄中服刑，或待審。

不過，他們還要喊冤叫屈，假裝不知自己「衰」在哪裏，聲稱職工盟多年來為打工仔爭取權益，尤其是藍領階層，現在解散了十分可惜。還有人聲稱，沒有職工盟就失去了一個「真正維護工人權益」、「為工人講話」的組織。他們還假裝不明的問：「香港今天為何走到這個地步？這樣的結局，對社會有否好處？」還有人挑撥離間的說，解散職工盟，說明「北京只接受建制派、左派工會」云云。

諸如此類的強調，在香港教協解散時也有人廣為散布。他們企圖為自己墮落成了「政治組織」、參與反中亂港活動、干犯國安法開脫罪責，扮無辜，扮「受到迫害」。其實，翻開歷史就知道，職工盟成立之始就不是一個單純的工會組織，而是想「很有政治抱負和政治作為」，成立時就提出了四大方向，一是「壯大工會力量，爭取勞工權益」；二是「維護基本人權，促進全面民主」；三是「站於基層利益，參與社會事務」；四是「團結世界工人，加強國際合作」。

1990年職工盟成立時，香港反對派大搞「民主拒共」、「爭取普選」鬧得正歡，反對派的活躍分子劉千石、司徒華分別擔任首屆職工盟的執委會主席和秘書長。職工盟「四大方向」中的「促進全面民主」正好呼應了反對派的「民主拒共」；「參與社會事務」正好呼應了反對派的「逢中必反、為反而反」；「加強國際合作」正好為他們「勾連外國勢力干預香港事務」提供藉口，被揭收取了境外勢力1.18億元的資助。31年來，他們的所作所為，攪動了不少政治風雲！