美國和英國拉攏澳洲，組成所謂的三方安全夥伴關係，美英更同意輸出技術協助澳洲建造8艘核動力潛艇。這分明是衝着中國而來，但有趣的是，中方反應並不是太激烈，只是照例反對幾句，畢竟這種事見怪不怪了，「敵軍圍困萬千重，我自巋然不動」。反而法國政府大表不滿和憤怒，直指遭到盟友背叛，「背後捅刀子」。

法國有此反應並不奇怪，美國瞞着歐盟與澳洲結夥，本來就很不道義，而澳洲因此取消與法國簽訂的價值900億澳元柴油潛艇合約，更令法方大為震怒。法國外長勒德里昂怒斥：「這不是盟友之間應該做的事。」其實，盟友就是用來出賣的，法國已不是第一次遭到背叛，難道至今還沒長記性？

法國電力巨頭阿爾斯通被美國強行肢解，就是典型例子。阿爾斯通曾長期在水電設備、核電站設備、交通運輸和能源等領域處於世界領先地位，與美國通用電氣產生直接競爭，結果逃不過華盛頓毒手。其高管皮耶魯齊過境美國時被以涉嫌商業賄賂逮捕，個人被判囚，公司被罰巨款，電力設備業務更被通用電氣吞併，這顆法國「工業明珠」從此黯然失色。

事實一再證明，美國為了維護本身利益和霸權，從來不擇手段，對盟友也毫不留情。法國要怪只能怪自己太天真，一直錯將真心換絕情。其實澳洲也好不到哪裏去，它自願或非自願地跳上美國遏華戰車，等於走上一條不歸路，最後受損的必然是自己。道理很簡單，在大國博弈中，經濟體量和人口規模都不大的澳洲根本沒有話語權，只能被美國當槍使，即使擁有核潛艇，也無法保障本身利益。更何況，澳洲核潛艇最快也要10年後才能建成，到時中國整體實力必定又邁上了一個新台階，小小澳洲怎麼抗衡？