本地疫情清零多時，卻始終同內地通關無期，林鄭政府明示暗示是市民對接種疫苗不積極、未達標所致，甚至放出風聲，下一步將以全民接種為目標。問題是，港府根本沒有明言接種率要達到多少才是通關指標，中央亦沒有明確表態，是否全民接種後就會與香港通關；反觀澳門沒有全民接種，卻早就同內地互通。很明顯，通關同接種疫苗未必掛鈎，反而港府至今無意推出「健康碼」，恐怕才是通關最大障礙。

「健康碼」由去年吹到今年，吹到前政務司司長張建宗都落台了，仍是只聞樓梯響，港產官僚到底有冇心推行，可思過半。君不見，公務員事務局局長聶德權早前被問及會否在港推出「健康碼」，問東答西，一時說會聚焦如何加強防控與追蹤力度，一時說對此持開放態度，一時又說怕引起私隱疑慮，說到底就是大耍拖字訣，無心推行。

根據內地和澳門正在使用的「健康碼」，皆具追蹤功能，一旦個別小區出現爆疫風險，便可透過「健康碼」變成「黃碼」或「紅碼」，即時禁止區內人員進出。惟有這樣，才能既及時防止疫情擴散，又能讓民眾享有不用隔離檢疫的通關便利。偏偏一涉及內地、一涉及私隱，港官便同一眾黃人一樣，視之為洪水猛獸，雖未至於講出口，但行為表露無遺。

其實，中港早日通關，不僅能令分隔兩地的家庭早日團聚，對打救本港經濟更是至關重要。拖得愈久，旅遊、零售、餐飲等行業愈難捱，受害的始終是基層打工仔。要解決私隱問題並不困難，只要必須往返內地的港人才申請「健康碼」，自願接受追蹤不就成了？反正黃人不會踏足內地，「健康碼」是否涉及私隱與他們何干，港府何必為了遷就一小撮人而犧牲全港利益？