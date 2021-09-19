保安局局長鄧炳強日前接受傳媒訪問時，點名批評香港記者協會倡議所謂「人人是記者」，有違專業道德，又質疑記協滲透校園，拉攏「學生記者」入會，令人質疑其代表性。記協隨即反駁指，相關批評與事實不符，對於有政府高官漠視真相，妄語評斷，深表遺憾。

事實與否，非記協說了算。在反修例暴亂期間，大批身穿黃背心、手持記協會員證的所謂「記者」，明目張膽地阻礙警員履職及「搶犯」，記協不但未有譴責暴徒「記者」，反斥警員「濫用」武力，其後更質疑警方故意妨礙傳媒採訪，向高等法院申請司法覆核，提出13項投訴。去年5月，《深學媒體》的兩名「學生記者」身處暴動現場，記協漠視學童人身安全，堅決認為「童記」現場採訪沒有錯。所謂的「人人是記者」專業與否不言而喻。

據報，記協早在2015年起推行「走入校園」項目，宣揚偏頗的「新聞採訪自由」，在2015至2016學年到訪28間中學及兩間大學，2017至2018學年到訪17間中學搞「講座」，是否滲透校園、宣揚政治傾向，可謂司馬昭之心路人皆知。

最令人氣憤是記協未為業界爭權益，反持雙重標準對待媒體。2019年8月，《立場新聞》、香港電台記者聲稱採訪時遇襲，記協迅速發表聲明譴責暴力；2020年8月，許智峯禁錮另一媒體記者4小時，時任記協主席楊健興以「因為大家有各自講法，怎可以隨便譴責報館、議員或警方呢」為由緘默，更遑論該會於《東方日報》記者被黎智英用粗言穢語辱罵後噤聲，如此厚此薄彼，豈能令人信服？原因無他，記協執委一直以某些媒體高層為骨幹，多屆記協主席更由敵視政府的媒體壟斷，與壹傳媒黎智英亦有千絲萬縷的關係，難怪被人詬病是某傳媒的傳聲筒。

記協是假工會之名，行反中亂港之實，多年來肆意破壞社會價值、踐踏新聞專業、阻礙社會發展。現被政府點名批評，黑暴期間「做騷」抹黑警方的記協現任主席陳朗昇自然膽怯，聲明亦見色厲內荏。筆者希望政府盡快檢視《職工會條例》、《社團條例》等法例，徹查記協有否違反相關條例，作出相應的法律行動，以正視聽。