美國總統拜登早前宣布強制有100名員工以上的私人企業接種新冠疫苗，否則要每周接受病毒檢測。措施引來24名共和黨籍州檢察長去信要求他重新考慮，否則將採取法律行動。

撇開黨同伐異的政治操作不談，這宗事件值得遠東地區那些想搞一刀切，欲限制不打針者不准進入某些場所的政府見不賢而內自省。皆因強制打針固然威脅個人自由，更要命的是，新冠疫苗研發時間短，副作用陸續浮現，包括對年輕男性構成心肌炎風險。日本月前則分析了該國196宗接種疫苗後死亡個案，指出日本女性平均體重45公斤，美國男性平均體重則為90公斤，體形迥異，但建議施打的疫苗劑量卻相同，令人費解。

弔詭的是，目前確診個案中，已接種兩劑疫苗並有抗體者大有人在，而且會將病毒傳染他人。用性命賭上一把去接種疫苗，與其說是共同抗疫，倒不如說是去試試自己是否就是世衞網頁上說的會出現嚴重過敏反應的「非常罕見」案例。

諷刺的是，不少人懂得說「接種疫苗是公民責任」，卻無視疫苗公司更有責任正視「非常罕見」個案，以及未有盡力提升疫苗防禦力去對抗變種病毒，更遑論看得懂研發醫療方法，讓全球醫生徹底打敗新冠，跟不斷販售疫苗予全球78億人，哪一項更符合藥廠利益了。強制打針並非對所有人皆是災難，至少對人權組織報告所指、靠疫苗令身家暴漲的9名億萬富豪，便肯定不是了。

聯合國大會將在美國紐約市舉行，巴西總統博爾索納羅至今仍未接種疫苗，但他堅持出席，正挑戰紐約市政府要求所有進入聯合國設施的人均需接種疫苗的規定。美國要叫博氏留在酒店以視像方式出席？還是直接承認迷信疫苗萬能，也該是時候醒了？