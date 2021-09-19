曾經揭發「水門事件」的美國記者伍德沃德，快將出版新著，書中指前總統特朗普在任後期，盛傳美方會對中國發動戰爭，此事讓美軍參謀長聯席會議主席米利大為緊張。米利在去年10月和今年1月，曾兩度致電解放軍高級將領，保證美軍無意開展攻擊，即使攻擊，也會事前通知中方。

中美兩個大國開戰，是所有人類行為中最具災難性的一件事。美國固然沒這個膽子，但米利唯恐中方誤判形勢，以為特朗普當真想在南海動武，解放軍若然搶先開出第一槍，形勢便不好收拾，故一而再地致電中方，強調美軍不會開戰。

我們該感謝米利的一番好意，但他未免小覷了北京掌握訊息的能力，開戰與否，牽涉的層面甚多，中南海高人雲集，全局在胸，在這問題上不可能會誤判。莫說是中南海，即便是區區在下，去年6月24日也曾在本欄撰文，題目逕直寫上「中國西南 大戰難啟」。我國的西南方，既包括中印邊境，也包括南海，我確信整片疆域，都不可能動得起戈兵。

中南海要甚麼人才有甚麼人才，想判斷美國會否動真格，可用的方法甚多，心理學、情報學甚至玄學，隨便一樣都可以，綜合起來作判斷，所得的結果就更是百不失一。

筆者多次強調，特朗普不是一個嗜血之人，比起歷任美國總統，他尤其不喜歡用戰爭解決問題。中南海只消先對白宮主人作心理分析，再掌握美軍調動的情報，自然知道白宮是否真有動武之意。再不然，請高人用《易經》占一卦，但見六爻安靜，白虎空亡，呵呵！那便可斷言，四境之內兵難不興，刀戈無用了。所以嘛，美軍動武與否，又何勞米利將軍親自來告？