新冠肺炎肆虐全球，至今依然持續，尤其變種病毒神出鬼沒，變幻莫測，仍然困擾醫學界。最攞命嘅係，即使接種咗疫苗，依然有機會再感染，近期本港唔少確診輸入個案，患者都打齊兩針。有專家稱，Mu變種病毒其中一項特徵係會減低疫苗功效，情況亦反映凡涉及變種病毒，就算已接種疫苗，都唔代表不會受感染；是以認為不應用疫苗「免疫屏障」字眼，而要改為「保護屏障」，強調接種疫苗不等於免疫，但能減低重症或死亡風險。換言之，即係接種率去到70%甚至100%，亦都係視為「保護屏障」。

最近行會成員葉劉淑儀表示，佢2月打咗科興後，5月底病毒抗體指數仍屬合格水平，但本月13日再驗已驗不出抗體，故自願報名參與養和臨床疫苗研究，日前已接種了一劑復必泰疫苗。葉劉接受訪問時稱，有關研究單張都講到明打第3針可能有好處，打完後免疫能力高咗，但都有風險，包括死亡，佢又自稱係「白老鼠」。而據特首辦稱，林鄭月娥並無參與該項研究，是以老朽覺得葉劉係個勇敢嘅女人。

港大感染及傳染病中心總監何栢良就指出，曾經接種兩劑滅活疫苗人士，第3針選擇打復必泰，抗體水平較3劑都接受滅活疫苗嘅人士好。之不過，研究同時顯示，3劑打同一款疫苗較安全。如今葉劉淑儀「溝針」，冇選科興而毅然選擇復必泰，顯然覺得自己「好打得」！

為了谷針，港府6月將復必泰疫苗之接種年齡降至12歲，至今有37名12至18歲青少年接種後出現心肌炎或心包炎，其中81%係接種第二劑兩日後出現徵狀，醫學界指或與年輕人免疫系統較活躍有關。衞生署急補鑊，指12至17歲青少年只需接種一針復必泰疫苗。接種咗兩劑嘅只能自嘆倒楣！