「九一八」的歷史經驗教訓，除了昨天說的綏靖主義投降退縮路線和不敢對敵鬥爭外，還有另一條重要的歷史經驗教訓，便是必須分清敵友。正如毛澤東在其著作選集第一卷第一篇《中國社會各階級的分析》所指出，「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題」。「九一八」這兩個歷史經驗教訓是相生相成的，林鄭政府兩個錯誤都犯透了。

林鄭政府任期的前半部，就是沒有認識和吸取「九一八」的歷史經驗教訓，便在施政上走了大彎路，吃了反中亂港勢力「扮豬食老虎」搗亂破壞的大虧。林鄭政府尋求大和解的對象，正正是2019年把反對修訂《逃犯條例》變成「反送中」運動，再上升為反政府動亂，搞顛覆性質顏色革命的反中反共反政府大聯盟陣線的反動政治勢力。它們在立法會有民主黨、公民黨、新民主同盟、社民連、人民力量等等；它們在社會上政治組織有教協、支聯會、職工盟、醫管局員工陣線、記協、真普聯、「612基金」、各大學學生會、學民思潮、社工及反共宗教組織等等；它們的政治領袖或代表人物大都是當下犯國安法的罪犯或疑犯。這些林林總總的美英操控的政治勢力，豈能成為特區政府媾和的座上客，欲與之大和解的一方？這不就是林鄭政府「發雞盲」徹底搞錯敵友嗎？

正因如此，一子錯滿盤皆落索了。林鄭政府「大和解」總是熱面孔碰上冷屁股。林鄭政府一上場便討好反中亂港陣營，妥協讓利的動作多多，卻換來「反送中」；林鄭政府把修例「壽終正寢」屈膝求和，卻換來更大暴動的「光復香港，時代革命」；林鄭政府一廂情願用對話代替鎮暴，如期區選，結果令區議會淪陷；林鄭政府以為可如期立選，結果險些中了戴耀廷「攬炒」奸計！