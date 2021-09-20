神州縱橫：城市管理靠暴力　文明建設淪空談

「城管暴力執法」一詞連日來盤據微博熱搜榜，誠然，江蘇南通市吳姓城管摔倒張姓老婦一事，凡看過片段者，無不痛罵吳某狠毒，其動作之流暢，怕連一般地痞流氓都自愧不如；惟民憤久久難平，皆因民眾痛恨的不只吳某一人。官方回應迅速，先解釋吳某只是協管，再來是行政拘留兼解職，上周六更處分吳的同事上司；惜治標不治本，城管隊早已淪為社會上最需要被管理的一群，小小協管披上制服即可肆無忌憚，當局若不對症下藥，暴力執法問題恐怕只會接二連三。

城管在普羅大眾心中早已臭名昭彰，惡行不絕於耳，除了毆打小販、參與強拆，甚至曾發生圍毆民警事件。公道而言，城管執法確有難處，對象多是錙銖必較的草根階層，且手段以罰款為主，對受罰者是切膚之痛，遭遇惡言相向甚至暴力反抗屬家常便飯。但換位思考，攤檔小販也是弱勢社群，一張罰單隨時是一家三餐，錙銖必較實因性命攸關，若非在城市中找不到容身之所，小販們又豈會以身犯險、屢勸不改？

雖說法不容情，城市發展最忌雜亂無章，但執法不過是城市管理中的一環。凡存在必有理，當局毋須對小販趕盡殺絕，只需設置牌照制度，小販也可井然有序，甚至變成特色，為千篇一律的大都會錦上添花。然而地方政府為拚政績捨難取易，利用城管掃蕩草根，營造繁華假象，說到底又是一項「面子工程」。

近年來，各地政府致力為城管打造新形象，諸如「城管自掏錢包買下滯銷貨物」等報道屢見不鮮，但網民反應令人慘不忍睹。歸根究柢，「城管等於惡霸」的觀念深植民心，改善當從裏外夾擊。在外表上，城管現時的制服與警察相似，肩章更冠以國名，絕大多數外國人都是傻傻分不清，甚至城管本身也自鳴得意，披上藍袍即橫行無忌，殃及警察形象。制服最大的意義在於識別，城管制服的設計須讓民眾易於分辨，或予人親近之感。

從內在而言，城管雖為執法人員，但執法對象不是十惡不赦之徒，應更偏重於監管和教化，而非懲罰。尤其在內地，劣質食品掃之不絕、假藥黨橫行、虐貓殺狗者脫罪，每一項都對社會危害極深；當局捨本逐末，大量聘用價廉卻缺乏正規訓練的協管員來挑剔「搵兩餐」的小販，怎可能不惹民怨。與其濫聘人手，倒不如讓城管精英化，把資源留在更值得使用的地方。