世界視線：中美死結終須解　楓葉打手用完棄

中美過招3年多，經濟暗傷雙方各有各痛，近期這兩個世上最強大的經濟體似乎有意休戰了，繼早前雙方領導人直接通電、而且一談數十分鐘後，近日美國司法部亦開始鋪墊下台階，主動接觸被加拿大拘捕及引渡官司打了幾年的華為副董事長孟晚舟，商討終止引渡的條件。這一着遲來了兩年，卻是中美熄火的信號。可憐兩強之間做爛頭蟀的加拿大，這個衝在最前的打手似乎只剩被用完即棄，一腳踹開的下場。

加拿大法院就孟晚舟引渡案的聆訊上月已經結束，10月21日，處理該案的加拿大卑斯省最高法院便會公布裁決，本欄此前已經說過，中美要和解有幾個信號，其中最具風向作用的信號是孟晚舟案件怎樣高高舉起、輕輕放下，無論是哪一個方法，引渡成功都絕不可能是選項之一，最終還要看是美國跪低，還是加拿大被出祭旗。

言猶未了，加拿大報章《環球郵報》便放風，指美國司法部已經恢復與華為以及副董事長孟晚舟的律師接洽，並引述消息人士指，如果孟晚舟願意承認美國的指控、並且交付巨額罰款，美國便可撤回引渡請求，換言之，到時孟晚舟便自由了。消息一出，中、美、加三個國家的輿論均炸鍋了，明眼人都知道這是案件落幕的契機。只是，美國期望孟晚舟認罪認罰，似乎打錯了算盤。試想想，若孟晚舟會走這條路，過去幾年的引渡聆訊官司便白打了嗎？更尷尬的是加拿大法院及政府，加拿大早被譏笑是美國第51州，這一次孟晚舟要拉、要鎖、要放都是美國說了算，加拿大的執法界與司法界還有何面子可言？

更讓加拿大悔不當初的是，加拿大拘捕孟晚舟之後，中國亦以彼之道還施彼身，先後拘捕在中國犯法的加拿大公民邁克爾和前外交官康明凱等，內地法院對這些加拿大人的審訊一直沒停過。

如今，孟晚舟案件有機會圓滿落幕，加拿大在華犯案者呢？據外媒報道，這些加拿大人不見得可獲釋，因為美國司法部與孟晚舟律師的磋商，並沒有交換加拿大公民的條件。換言之，美國與中國的磋商，加拿大根本如透明，美國以孟晚舟案交換中美暫時停火，怎會輪到加拿大以公民獲釋作交換條件。所以說，楓葉國今次慘了。