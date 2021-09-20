正論：醫療事故何其多　病翁延救誰之過

醫療事故層出不窮，並非廉價的公立醫院「專利」，即使收費不菲的私家醫院也未必安全。寶血醫院（明愛）老翁月初術後於院內跌倒，家屬指控無人施救，之後諸多「甩漏」，令到事主2周來昏迷不醒，院方態度冷淡，家屬向本報求助，盼《東方》為民請命，討回公道。

78歲羅翁9月3日於寶血醫院順利完成切除前列腺手術，本來康復進度良好，可以出院趕及中秋共敍天倫，豈料家屬突然接到醫院通知，說羅在醫院跌倒，家屬趕到現場後，發現羅失去意識，身邊一個醫護人員也沒有，需到病房外呼救，再三催促下，才急召駐院醫生到場急救並安排轉到明愛醫院，期間，羅心臟停頓，搶救爭分奪秒，家屬要求「鎖𨋢」不果，升降機多次停下，懷疑因此耽誤時間，最終老翁患上急性肺栓塞，腦部已死亡，持續昏迷，多個器官功能衰退，醫生表示一兩日內會離世。家屬稱親身到寶血醫院要求交代，然而院方態度惡劣、毫無誠意，拒絕即日會面，自此再無聯絡他們，做法如在傷口上撒鹽。

醫院方面，自然又是另一個版本，對重要情節包括為何跌倒及施救過程，答案令家屬非常不滿，質疑醫護疏忽照顧、判斷失誤，導致羅救援延誤、生命垂危，並向院方發律師信及向衞生署私營醫療機構投訴委員會作出投訴，誓要追究責任。然而一般市民想在醫療事故提出訴訟，可謂困難重重，首先當然是高昂律師費用，會令人卻步，未見官先打三十大板，要和財雄勢大的醫院對簿公堂，對方本身有慣用的律師團隊打官司，可以聘請優秀大狀及精英專家助拳，況且醫醫相衞，要指證醫生犯錯，談何容易，所以甚少醫療訴訟會打到最後階段，不少苦主怯於形勢，有得庭外和解獲得部分賠償，已經算不幸中之大幸。

當然亦有嚴重醫療事故，基本上看情節已經知道錯在院方，相信在法律程序初期已經在庭外和解，不用浪費時間資源。公院的疏忽事件，件件都是匪夷所思，甚麼「開錯腦」、左右不分，遺留物件在病人體內，都令人懷疑涉事醫護的水平，當然私院亦不一定一分錢一分貨，店大欺客，有時候是貼錢買難受，總之遇上醫療事故，小市民實在有冤無路訴。

無論是私院公院，都要面對人才流失的問題，去年7月1日至今年6月底，公院全職醫護流失率都較去年同期上升，不少是因為對政治經濟悲觀，移民他方避難，本身已是「皇帝女唔憂嫁」，在人手短缺下，更加吃香，令到經驗較淺，技術較次都可以「上位」，有些複雜個案及手術，都因為缺乏醫生而延誤，情況只會變得愈來愈差，見不到改善的契機。本地培訓需時，遠水不能救近火，除非引入足夠外地醫生，但面對行內既得利益者重重阻撓，受影響始終是市民，像羅翁家人對醫院有極大控訴，只是冰山一角。