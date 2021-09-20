伊朗終於在申請15年之後被接納為上海合作組織的正式成員，俄羅斯一直支持。上合組織的規章不容許聯合國制裁的國家參加。伊朗正是受聯合國制裁，只是在2015年由於核協議，制裁取消。但依然未獲接納，2017年反而印度與巴基斯坦雙雙加入。伊朗亦只是觀察國家。近幾年裏，自特朗普開始，便對中國展開新冷戰式的迫壓，2019年的香港顏色革命顯示美國的陰謀，2020年的疫情，暴露出美國制度、政策與政治文化的嚴重問題，美國更清楚地表現為紙老虎的虛弱。中國便拋掉顧忌，也掃除最後對美國的迷信與畏懼，跟隨俄羅斯與美國針鋒相對的反制起來。即使美國退出核協議對伊朗制裁，核協議還未有恢復，中國已決心合作，因而伊朗加入上合組織作正式成員，便無異議，印巴也是與伊朗友好。但公開推動，排除障礙的還是俄羅斯。在上合組織，似乎俄羅斯的主導能力大於中國。

加入上合組織，伊朗內外都有不少人認為作用並不大。第一是貶低上合組織的作用；第二是認為伊朗經濟沒法發展，難以突破美國的制裁；第三是借機批評伊朗最高領袖和新任總統的東向政策，還是希望伊朗回歸美國的範疇，或至少不向東，不親中俄。他們的批評實際是政治主張，不是分析。

伊朗加入上合組織最大的作用是打破美國強制的國際孤立。上合組織除中俄巴外，還有中亞四國，蒙古、斯里蘭卡的非正式成員。今次還加入了沙特阿拉伯、埃及、卡塔爾等中東、北非國家，規模廣大，地緣戰略作用更大。伊朗便可在上合組織的框架內，與其他國家進行政治、經貿與文化各種合作。有中俄印巴四大國的支撐，伊朗在國際體系裏奧援大增，美國不易隨便施壓。

伊朗與中俄的長期合作協議應快落實，伊朗與伊拉克相通，與阿富汗合作，也擴大了它的經貿空間。與俄的南北國際通道連接印度，與中國的一帶一路發展，伊朗都銳意發展為亞洲中部的交通中樞。隨着一帶一路的發展與交通網絡的拓展，包括中歐中亞班列過境的增加，在美軍撤退之後，只要抑制美國，伊朗與其他國家一起，在中國的支持下，還可加上沙特阿拉伯、卡塔爾的財力，經濟重建潛力巨大。歐洲日本相信不會參與美國的搗亂，而要分一杯羹。今後幾年便是建設與區域融合的時期。