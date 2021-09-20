在中美關係中，最敏感的、最有可能發生武裝衝突甚至戰爭的問題，是美國會否支持台灣「謀獨」，阻止、破壞中國統一。就美國利益而言，它是絕對希望「台灣獨立」，希望台灣從中國領土分裂出去的。

上個世紀80年代前，老美的這個希望絕無可能，因不但北京堅決反對「台獨」，蔣介石、蔣經國也堅決反對。他們要的是「反攻大陸」、「三民主義統一中國」。李登輝上台後，台灣完成「民主化」、「政黨輪替」。民進黨「藍天變綠地」後，「台獨」的可能性在台灣大大提升，美國的「希望之火」熊熊燃燒，民進黨等台獨勢力為此添油加柴。

不過，中美已經建交，中國的強勢和堅決反對「台獨」，維護國家主權和領土完整的立場令美國不敢輕舉妄動，只能「維持現狀」，利用「台獨」向北京「打台灣牌」，試圖利益最大化。

不過，已經兩度「執政上台」的民進黨可不想「維持現狀」，他們是急於「台獨」成功的。現在的蔡英文當局，更是想抓緊美國對華實施「大國競爭」，不惜全方位開戰，一鼓作氣實現「台獨」。

這是毫不奇怪的，誰都知道，台海關係緊張的最大根源是台獨分裂勢力的惡性發展，而民進黨是搞了幾十年台獨的最大勢力，它成立時就把台灣建國寫進黨綱，作為奮鬥目標。與此同時，民進黨搞「台獨」不是「天上掉下來」的，而是有歷史淵源的。台獨勢力從二戰日本戰敗投降後就一直有，它的社會基礎是一些分布社會各界的、被日本統治奴化的「皇民」，台灣二二八事件就有大批皇民興風作浪，推波助瀾。

上世紀50至80年代，台灣政界和知識界受美國價值觀和意識形態影響，遂想通過民主政權，挑戰威權實現「建國」目標，這群人後來成立了民進黨。「撫今追昔」，民進黨可說是「台海緊張根源」，是推動台獨的最惡力量。