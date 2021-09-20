香港怪事特別多，一個750多萬人口的城市，竟然有1,400多個已登記工會，去年新工會登記申請更超過4,000宗，絕對是項世界紀錄。顯而易見，當中不少是掛羊頭賣狗肉的貨色，名為工會，實是政治團夥，特別是黑暴期間成立的大堆所謂工會，絕大部分是魚目混珠的偽工會。單是職工盟的會址，黑暴期間就登記成立了37個新工會，3歲小孩也知道當中必有蹊蹺，偏偏港府沒有把關，不管真假來者不拒，可謂咄咄怪事。

有人說，職工盟已成為反中亂港勢力最大巢穴，一點也不誇張。這個長期由李卓人等亂港分子把控的工會，從成立那天起就是動機不純，不是為基層勞工爭取權益，而是專門從事政治勾當，甚至為外部勢力充當反華打手。尤其是反修例黑暴期間，職工盟除了不斷興風作浪，還煽動黃絲成立一大批偽工會，更滲透到政府內部，成立了所謂「新公務員工會」，食碗面反碗底。他們的目標很明顯，就是要利用偽工會搶佔立法會及選委會勞工界別議席，從而左右特首人選，以達到奪取管治權的最終目的。

李卓人之流千算萬算，就是沒有算到中央會推出《港區國安法》，結果被打了個落花流水。在國安法之下，反對派奪權陰謀固然無法得逞，李卓人等人更是鋃鐺入獄，偽工會紛紛作鳥獸散，連職工盟這個最大巢穴也保不住。真可謂：「好一似食盡鳥投林，落了片白茫茫大地真乾淨」。

最好笑的是，職工盟前總幹事蒙兆達日前還信誓旦旦聲稱會堅守陣地協助工友，無意解散職工盟。沒想到言猶在耳，他自己就悄悄辭去職務遁往英國，令人再次見識了「叫人衝、自己鬆」的鬧劇。職工盟玩完，偽工會紛紛散檔，接下來應該輪到醫管局員工陣線了吧？