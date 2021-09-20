職工盟倉皇宣布解散，除了主席李卓人早已繫獄，總幹事蒙兆達更偷偷逃往英國，讓人再次見識樹倒猢猻散。李卓人早就被揭收取美國民主基金會大量資助，每次與漢奸黎搞大遊行反中亂港後，都要向美國方面匯報，擺明是反華勢力爛頭蟀。然而好一個香港政府，原來一直與職工盟保持合作，情況同教育局和教協差不多。教育局倒好，即時同教協割席，但勞福局至今含糊其詞，不肯撇清關係，簡直是咄咄怪事。

勞福局局長羅致光表示，《港區國安法》條文提及的「社會團體」，涵蓋按法例登記的職工會，勞工處有責任教育、宣傳、監督及管理，亦不排除取消違反《職工會條例》的工會登記。惟被問及會否取消職工盟，他不僅顧左右而言他，而且「語出驚人」，指職工盟並非工會，他不便評論事件，然後話鋒一轉，透露政府日前知道職工盟即將解散後，已接觸對方，因職工盟一直有為僱員再培訓局提供再培訓課程，一旦解散，肯定會影響本港的僱員再培訓工作，正預備應對方案云云。這就奇怪了，職工盟既非工會，不受相關條例規管，那究竟屬甚麼性質的組織？政府為何與之合作搞培訓？最離譜的是，明知職工盟是甚麼貨色，跟美國、漢奸黎是甚麼關係，羅致光居然都沒有清晰地與職工盟割席，遑論譴責，以為萬事不沾身就是最聰明、最明哲保身，其實正正應了國家領導人所說的「為官避事平生恥」。

很明顯，港產官僚現在抱持的是「等收工」心態，尤其是羅致光之流，過渡下屆政府機會渺茫，更無謂做醜人得罪黃人，對反中亂港組織輕輕放下，免斷了自己日後到商界搵真銀的機會。香港，就是在一班懶政避事、陽奉陰違的廢官把持下，亂成一團，一事無成。