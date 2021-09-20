上周三同運會主辦單位宣布將世界同性戀運動會延遲一年至2023年11月，這是一個好消息，但最終目標還未達至，筆者認為他們應直接取消在香港舉行同運會。

當一個國家正在健康的軌道上發展，萬眾一心，目標一致，奮勇直前，結果是可料的，必定成功，而中國現在就正處於這情況。相反，如果一個國家連年戰事，國力虛耗，民心散渙，兼家無寧日，結果亦是可料，只有失敗，而美國正在走這條衰敗軌道，再加上奸人妖孽當道，那有甚麼理由不加速其衰退！

且看歐美各國，自從容許同性婚姻合法化後，其國內社會烏煙瘴氣，人民的福祉也受到衝擊，難以自保。今天美英分別派駐來港的總領事，竟然是同性戀。他們亦全力支持香港舉辦同運會。在六四晚上兩國領事館分別在窗台擺滿蠟燭，亦掛起彩虹旗，用心顯而易見，就是干預中國香港內部事務，在國安法出台後，這樣的行為明顯與法律相牴觸！

另一方面，歐美連成一線不斷炒作台灣問題和南海問題，企圖分裂中國，但他們有沒有看到自己國家也隨時處於分裂之中？他們為了利益在所不計，破壞盟友之間的合作設定，從最近法國強烈抗議美英澳沆瀣一氣地分享核潛艇技術，直接犧牲了已簽約的法國利益。

同運會本身就和中國5,000年來的傳統道德相牴觸，這不僅是一個社會問題，還有健康問題和疾病問題，中間更不乏美國的身影。美國就想在中國製造社會矛盾，我們怎麼能不提高警惕呢！筆者要再次重申，當社會上有不同、有異議，我們當然要包容，但包容不代表要放棄固有原則，偏離主要價值觀！中山狼的故事教曉我們，不可對奸狼隨便仁慈，否則被噬之時就後悔莫及了！

筆者不厭其煩在此談談《中華人民共和國國家安全法》，第23條已經寫得很清楚：要堅持社會主義先進文化前進方向，繼承和弘揚中華民族優秀傳統文化，防範和抵制不良文化的影響。如果有人想打亂香港的一夫一妻，危害國家安全，不但人大常委會可以根據《基本法》釋法，人民法院也可以依法行動。

筆者並非針對同性戀者，我們要有憂患意識，更要依法辦事，符合總體國家安全觀，配合十四五規劃裏所要求的：全面依法治國。