澳洲日前與英國、美國組成「AUKUS」同盟，並終止向法國採購潛艇，改用美國核潛艇。澳洲的過檔與美國的過當行為，引爆法國強烈不滿，法國外交部長勒德里昂應總統馬克龍要求，立即召回駐美國及澳洲大使。法國人的遭遇若套用時下年輕一代的說法，便是：「一世人流流長，總會愛上幾個負情薄倖郎」。

法國人至今還沒意識到先天因素已經決定了其必然被擯諸門外，因為美、英、澳說的是英語，法蘭西人終究不是同聲同氣。「一個法國人、一個德國人和一個捷克人碰頭，儘管各自保留了法語、德語、捷克語，卻以英語交談。但英語會逐漸成為聯絡的語言，這是法國人不可能同意的。」這是新加坡建國總理李光耀的觀察。時刻癡想永續世界一哥地位的美國人，會容許法國人「不可能同意」嗎？

因此當美國國務院發言人普萊斯指，法國是美國的關鍵夥伴及最古老盟友，所以高度重視兩國關係。這分外讓人覺得美國人的偽善、法國人的愚蠢。莫非老美不壞，法國不愛？法國阿爾斯通集團當年遭美國「肢解」，是「愛者打多幾下」？知不知美國人何解要對不是說英語的德國人進行「盟友竊聽」？這就是「高度重視」的表現了。

馬克龍果斷召回大使，加上早前曾公開對美國吹奏的反華魔笛唱反調，法國前景令人樂觀。反而澳洲與美、英搭上同一條船，下場則較可悲。澳洲作為南半球一個島國，孤懸地球一端，北半球發生的事，它本來就頗有點與世隔絕，甚至曾有人從世界地圖再加點想像，形容「世界是一隻貓咪在玩澳洲」，澳洲人沒看懂美國在澳洲搞軍事基地，究竟是維護誰在亞太地區的利益，更遑論發現原來一直在玩澳洲的，不是貓爪，而是貓咪的屁屁。