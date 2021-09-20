新冠肺炎疫情肆虐全球，人們注射疫苗以增強抵抗力，在目前情況下，是沒有辦法之中的辦法，但特區政府也不該因此而對市民催逼過甚。港府鼓勵12至17歲的青少年注射疫苗，卻只有德國製的復必泰可供選擇，中國製的科興在這個年齡層，一直未獲批准使用，此舉更是有崇洋媚外之嫌。

政府不停催谷青少年注射復必泰疫苗，卻終於生出事端。在接種疫苗的少年人之中，出現心肌炎或心包炎的比率頗高，比美國高出好幾倍。日前，港府急急更改指引，青少年可由注射兩針改為一針，以減少出現副作用的機會。

筆者家中經常有隔壁的孩子來串門，他們當中，有的已打兩針復必泰，有的將會打。幾天前，電視播出政府改變疫苗注射指引的新聞，孩子們恰巧在我家。但見政府煞有介事地更改措施，我當時心裏也懷疑，此舉是否有點小題大做？畢竟全球注射復必泰的孩子不知凡幾，就只有香港會建議由兩針改為一針，當真有此必要嗎？

豈料剛播完新聞，鄰家一位剛升讀中學四年級的孩子就正色地告訴我：「老師，我打完兩針復必泰已有兩個月，如今每逢做劇烈運動，例如打完籃球，心口都會疼痛，這種現象以前不曾有過。」我聽到之後先是一呆，隨即叮囑孩子們必須注意身體變化，一旦有異樣，須馬上求醫，同時更加覺得，過去港府盲目信靠西方疫苗的態度必須檢討。

有專家指出，可能因為香港少年人普遍比西方的少年瘦削，因此注射復必泰之後，出現副作用的機會也較大。此論是耶非耶，尚待考究，但看來是時候開放中國製疫苗，讓青少年自由選擇，咱們不能再迷信舶來品，以為一定比國產貨優勝。