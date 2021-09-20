澳洲、英國、美國組成「AUKUS」三國同盟，終止向法國採購潛艇，改用美國核潛艇。澳洲放棄採購400億美元嘅法國潛艇合約，法國除咗見財化水，仲畀澳洲總理莫里森噴到一面屁，指法國柴油動力潛艇已不合時宜。

阿哥，你唔買都算啦，仲要口臭！呢吓嘢都真係激嬲法國總統馬克龍！分析指，法國從美國及澳洲召回大使嘅舉動，係馬克龍就任總統4年以來最大嘅外交政策。其實，馬克龍一直尋求法國喺歐洲決策中嘅作用，並減低歐洲依賴美國軍事保護傘。從今次外交風波危機，美法關係未來一段日子恐難以修補。

事實係政客靠得住，豬乸會上樹，尤其美國總統！呢，拜登去年競選期間就外交政策撰文，佢信誓旦旦咁話：「外交應該係維護美國實力嘅第一工具；盟友超越咗金錢，美國嘅承諾係神聖嘅，不可交易的。」實情係講一套做一套！從美國近幾屆總統嘅表現，當知承諾可以當食生菜，認真你就輸了！

早在奧巴馬任總統時代，奧巴馬把「重返亞太」更名為「亞太再平衡」，莫非是想照顧歐洲嘅感受，試想想，若然美國都回到「亞太」，仲有乜時間「照顧」歐洲呢？拜登依家仲話結束阿富汗戰爭，將致力回防對付強勢崛起嘅中國，當然，仲有俄羅斯！事實上，拜登如果眼光放遠點，眼見國內疫情如此嚴峻，債務愈積愈多，經濟不振，應先安內理好疫情，而不是到處撩火頭，廣結惡緣！

有論者便指出拜登政府若是明智，應該係刺激美國國內投資消費，重啟美國國內消費嘅同時，勇敢地清除特朗普、蓬佩奧執政時期，毒害中美關係設置嘅各種障礙，逐步改善其對中國嘅偏見和誤判！依家到處樹敵致內外交困，係老糊塗！