宋朝人蘇洵著《六國論》，破題4句，道盡六國諸侯敗因：「六國破滅，非兵不利，戰不善，弊在賂秦。」林鄭政府承回歸廿年經營之本，又有祖國做靠山，為何反顛覆鬥爭一敗塗地？就是敗在蘇洵一針見血的總結：「賂秦」。而且本屆政府「賂秦」之舉一如蘇洵所形容：「奉之彌繁，侵之愈急」。借古鑑今，蘇洵之論，擲地有聲。「賂秦」即資敵，以為用討好乞和，結果滅亡得更快。

根據之一方面，在《逃犯條例》提出修訂前的上任蜜月期，本屆政府對非法佔中被拘捕的1,003人中未交審的700多人，無聲無息地停止檢控。這些人，許多是後來觸犯國安法被拘控者，而這些人又多是政府欲與之搞大和解的政黨或政治組織的話事人或議員。更離譜的是終止4,300萬元政治黑金案的徹查，公然包庇縱容，自拔敵對勢力眼中釘的中央政策組。各種收買讓利、「畀位」、「畀方便」、「畀好處」更是上行下效，不勝枚舉了。

根據之另一方面，在國安法實施前，林鄭政府以為叫停修例「壽終正寢」可以一「奉」，反促暴亂升級搗毀立法會；以為撤銷修例可以二「奉」，反令暴亂轉為「光時」及「五大」；以為三「奉」縱暴，縱容全港「連儂牆」不執法，對付街頭暴徒用驅散為主，幻想對話可平息暴亂，唧牙膏式的平暴戡亂行動遂導致暴動升級，佔中大理大做暴動橋頭堡；「奉」之第四，如期區選令全港區議會淪陷，結果坐大了「35+」攬炒奪權的野心及偷步初選行動。

蘇洵總結：「至於顛覆，理固宜然。古人云：『以地事秦，猶抱薪救火，薪不盡，火不滅。』此言得之。」總結這世紀暴亂，《六國論》不是很有啟示嗎？