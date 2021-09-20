相隔僅一周，先是上周的澳門立法會選舉，而香港選委會選舉亦剛完成，兩地均曾因應社會實況依法修改和完善其選舉制度，貫徹落實「愛國者治港澳」原則，堵塞了原先的短板和漏洞。兩地選舉的性質和形式雖有別，惟彼此前後呼應、相互啟發，並從各自的維度，彰示了政制民主、議會權責和議員使命的指標性新意義。

在外力的強力干預下，港澳地區的社會深層次矛盾持續在被激化，各種政治議題亦被持續設置和發酵，不少「關心」社會發展者都沉溺於政治表態和挑動社會矛盾，搶佔輿論陣地並「導引」市民就思想價值和「政治認同」作出偏頗判斷。在香港，泛政治化的暴衝，曾令社會頻陷管治懸崖，隨着止暴制亂，亟待追本溯源，從議會出發去撥亂反正；澳門政府方面，雖已管控得宜，但動亂根苗仍正萌發，務需上緊法條，防堵複印香港的動亂模樣。

經修訂的選舉新安排，香港選委會的規模擴大四分之一到1,500人，重點既在於擯除「反中亂港」者，更是優化界別分組構成，增加基層和各界代表聲音，體現均衡參與原則，助促特區政府良政善治，去除泛政治化的桎梏，破解一些深層次矛盾和重大民生問題，這對維護社會民生從不穩定走向穩定，確保「一國兩制」行穩致遠，都具有重要的意義。

從構思到落實，經歷選票和議席檢示的澳門立法會，形勢上會有何變化？反對派何去何從？對香港帶來甚麼啟示？第一，已被完全擯出議會，澳門反對派在政局上難有作為；香港則因亂根深植，反對派雖亦氣燄驟滅，但在外力培植下仍會伺機尋釁、絕地反撲，建制陣營不能因敵我易勢而放軟手腳，必須加大力度去摘清禍源，不留對手絲毫喘息或幻想的空間，更要以身作則，摒除議會抗爭，塑建以理服人、依法管治的新議會文化。

第二，澳門反對派集中在投票率和廢票、白票方面做文章，卻未能引發社會共鳴，加上有關票數不多，反映未能爭取新支持。香港的情況是否如此？暫未得知，但建制陣營應自我督策、勇於擔當，聚焦於解決民生實務問題和具體協助政府施政，這需要紮實的「硬功課」，大家必須做好前瞻規劃的準備，不容再出現中央推一推、民間罵一罵，建制陣營才動一動的顢頇延宕。

第三，務實不務虛，往績決定未來，政治幻想難成真，既讓澳門的泛民選民「走票」，亦讓「中間派」左右不得票。特區的未來，「去政治化」已是必然，倘若無心或無力根治民生經濟問題，勢難再苟留於管治陣營。未來的議會表現和選舉得失，將會與經濟民生議題緊扣，形成新層次的衝擊變數。

第四，為提高管治質效，提升議案及審議質量，加強監督政府施政，未來的議會組成，應在年齡結構、專業質素和界別分布方面作進一步優化。