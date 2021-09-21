世界視線：美英澳聯盟惹禍　法國一怒北約危

美國、英國及澳洲日前宣布組成三邊安全夥伴關係機制（AUKUS），被謔稱是五眼聯盟縮減版的三耳聯盟，聯盟的首項合作大計是協助澳洲製造核潛艇，此舉直接撕爛了澳洲幾年前與法國簽定的價值約400億美元的合約，法國大怒，總統馬克龍直接下令召回法國駐美國及駐澳洲大使，並要追究澳洲毀約責任。新聯盟幾天內已被罵成「小人聯盟」，並點燃西方陣營大分裂的導火線，茲事體大了。

AUKUS聯盟是由盎格魯撒克遜白種人為主的國家組成，很多人奇怪，為甚麼組織的英文名不是美國排在前？而是國力與經濟實力都是三者中最弱的澳洲排前列，答案是，這是美國牽頭，定位亞太的軍事超緊密聯盟，美國旨在借澳洲是亞洲域內國家之利，以盟友之名，強悍地介入亞太事務，英國加入則是想做生意兼舔好處。

這三國本與加拿大及新西蘭組織了五眼聯盟，此番另起爐灶又為甚麼呢？因為新組織要大玩軍事、情報，涉及更核心的軍工技術，加拿大這個爛頭蟀第一個被丟棄。至於在澳洲隔壁的新西蘭，出局原因是該國不願上美國反華戰友的賊船，所以也出局。五眼瞎了兩眼，網民便以五眼聯盟以臉部器官命名的傳統，譏刺新組織為三耳聯盟。

想不到的是，三耳聯盟一點也不耳聰目明，一成立便背信棄義，難怪法國上下罵個不停，「被人插一刀」的感覺實在不好受。

短短幾天，國際外交界有不少發展，美國總統拜登成了大惡人，澳洲總理莫里森則是失信小人，英國首相約翰遜則是失義奸商。三耳聯盟一出道便成了惡人幫，壞了名聲、形象與誠信，也創了跨國軍事組織從天堂墮地獄最快時間的紀錄。

最蠢的是，三國的背義小人行徑犯了國際往來的大忌，法國大反擊，一點面子也不給，拜登日前要求與馬克龍通電話，被拖到未來幾天。從法國只召美、澳兩國的大使可知法國恨上了美國、澳洲。拜登現在知道事情的嚴重了，當德國總理默克爾退任之後，歐盟的領頭羊勢由法國上，法國還是明年的歐盟輪值主席，加上北約也需要合作，今次法國被撬牆角，真的撬出大禍了。