正論：經濟一環扣一環　樓市難獨善其身

香港樓市有「只升不跌」的神話，即使受到世紀暴潮疫潮夾擊，經濟處於冰河時期，對樓價影響都是微乎其微，甚至屢創高位，創下歷史紀錄，很多人想「上車」可惜望價興嘆，甚至以為有生之年，都不會見到樓價下跌的一日。然而世事循環，盛極必衰，香港沒落，樓市既然是經濟一部分，又豈能獨善其身？

近日盛傳京官開口，要求香港主要地產商協助解決樓荒，並指「遊戲規則已經改變」，不再容許壟斷市場，甚至有指囤積農地必要時要交出，昨日中秋節假日內地股市休市，港股卻在節日前夕來個小股災，恒生指數最多瀉逾1,048點，收市跌821點，差不多3%，連帶國企指數也跌301點，地產股是重災區，遭到拋售，基本上各大地產商無一幸免，最少跌5%，大量持有農地的集團股價更挫逾13%。若未來發展商要將所有農地「上繳中央」，將大幅削減資產值，股價恐怕跌近四成。

中央出手，甚囂塵上，但始終未有實際公布，亦未見具體計劃，昨日地產股是整肅消息傳來後，首個大跌市，很明顯是借消息炒作，都造成這樣大殺傷力，若果真的政策出爐，到時震撼應該更加大，股市投資者不要輕舉妄動，別以為趁低吸納，須知低處未算低。市場估計樓市首當其衝，樓價下跌在所難免，會跌多少亦難以預料。買樓是人生大事，市民應該衡量風險，小心駛得萬年船。

一句到尾，現在市場充滿信心危機，草木皆兵，有甚麼風吹草動，都會造成市場波動，只怪香港經濟前景暗淡，短期內看不到起色，所謂國際金融城市，褪色萬分，今非昔比，多年來「食老本」，一味專心炒樓炒股，沒有開拓其他產業，以前還有製造業，以及旅遊業，但前者式微，後者被疫情所累，接近全軍覆沒，若非北水打救，包括開放「個人遊」撐住消費市場，跌市恐怕早已來臨。

香港從前定位是「國際城市」，改革開放的窗口，基於一國兩制，中央處理手法與國內城市不同，盡量不干預，但隨着香港政局改變，為了牢固及凸顯「一國為先」，對香港管制慢慢會與內地城市看齊。中央近期頻頻出手，加強監管各範疇，提出「共同富裕」，減低貧富懸殊，究竟會否把內地調控房地產的措施搬到香港，甚至上演「鬥地主」一幕，天機不可洩露，事情演變誰也難預計。

解鈴還須繫鈴人，要解決香港住屋問題，不應該只怪罪地產商，問一問香港官員，包括由港英時到回歸後，依然奉行「高地價」政策，「麵粉貴自然麵包貴」，而且更曾火上加油，停建居屋，減建及出售公屋，破壞以往基層上樓機制，造成劏房當道。政府向錢看，樓招「加辣」全部是加徵稅項，根本無助解決房屋問題，到了這個階段，仍然不肯「撤辣」。看見特區政府房策一籌莫展，民怨四起，中央不出手才怪！