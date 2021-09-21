功夫茶：創新藍圖有遠見　開發船灣淡水湖

一個城市嘅開發，其實都係如逆水行舟，不進則退。回歸逾24年，香港喺基建、覓地建公屋、旅遊景點等嘅發展，一潭死水；鬼咩！一眾庸官不是缺乏創意，就係怠政避事，又驚多做多錯，唉，畏首畏尾，身其餘幾？

東方恨鐵不成鋼，屢向無能政府獻上一個又一個精彩可行嘅藍圖，可恨庸官就係唔識寶，至今若然有幾個做到，香港都不至於頻年海島無建樹，四顧茫茫淚自揮吖！畀一河之隔嘅深圳愈甩愈遠！呢嗱，今東方又獻第11個藍圖——開發船灣淡水湖，令其成為建屋重鎮、填海造地、築家禽及淡水魚養殖場、建單軌列車接駁大埔交通等。要言之，構思不落俗套更具遠見，兼顧旅遊和建屋，為發展旅遊業帶來一番新景象！

東方呈獻給政府嘅藍圖，無不經過深思熟慮，今趟之藍圖11，倡議善用土地資源，建議發展位於大埔大美督嘅船灣淡水湖，佢係本港第二大水塘，亦係全球首個喺海中興建嘅水塘，位處八仙嶺及船灣郊野公園，面積逾1,200公頃，坐擁大片無敵海景，不論朝陽晚霞，掩映一樹柳彎腰，靚到絕！呢個淡水湖曾經係本港供水嘅主要來源；之不過，隨着東江水持續穩定供水給香港，佢嘅供水系統角色已日漸式微，係時候要變喇！

嗱！基於土地資源珍貴，東方建議方案有二。其一，係將三成面積涉約360公頃土地，興建一系列房屋，其餘地方可設水上活動。淡水湖西邊嘅船灣海範圍具發展潛力，料可釋出117公頃土地，並興建大壩接駁船灣淡水湖及馬屎洲。至於交通方面，淡水湖發展區將與環保概念貫穿，建議用高架單軌列車接駁大埔交通，單軌車可分兩條路線，一條沿着大埔海濱由大埔墟火車站延伸至汀角及船灣淡水湖一帶；另一路線則可穿越大埔工業邨，解決該區長期交通擠塞問題，並且實現綠色旅遊及綠色出行一體化。

方案二仲簡單，就係填平大埔區船灣淡水湖建新市鎮，呢個方案其實係早年土地供應專責小組研究嘅12個項目之一，可釋放1,200多公頃土地。當年的學者認同東方嘅藍圖，認為計劃「中間落墨」，填平約三成嘅淡水湖面積即可釋放出360公頃土地，用作建新市鎮亦符合經濟效益。事實上，東方嘅構思既帶動經濟又增加本地旅遊景點，同時若在此興建單軌高架列車，使曾經構思13載卻胎死腹中嘅計劃得以「重生」，更為香港新增一項觀光設施，何樂而不為？時光易逝，一個城市不與時並進，會變得老態龍鍾，令人不忍卒睹。香港，要充滿朝氣活力，東方藍圖11尤其幫到時刻躺平嘅政府！