神州縱橫：不在崗位照領薪　繁文縟節利小人

勞動是生產力之本，一般認為只有妥善保障勞工權益，才能令他們工作效率最大化。不過，中國不少法規卻走火入魔，把勞動權益分割成令人眼花繚亂的細碎條款，令勞工享有權益的成本大大增加。偏偏，此等繁文縟節只能阻礙大多數辛勞工作的員工享受權益，反而助長刻意鑽研條款漏洞的商人及小人，實屬本末倒置。

台灣南投縣稅務局一名30多歲女員工，在4年間連生兩子，並通過交替請產假、育嬰假、年假、津貼假等方式，成功在一直未有上班的情況下，袋走過百萬元新台幣的薪金、補助、花紅。稅局方面只能一直聘用短約員工，以暫代該名女員工的空缺。惟她屢次停職復職，稅局須按照人事規例先行辭退短約工，嚴重影響其同事的工作安排。

事件正反映了現今中國社會中一個反智現象。勞工按照已有規矩保障自身權益，本是無可厚非。然而，有能力理解複雜勞動條款、對之抽絲剝繭，往往是備受教育的所謂社會精英。事實上，基於已享有較高薪厚職，他們反而並非最需要受權益規例保障的一群人。

相反，廣大辛勤工作、自食其力的平民百姓，卻成為了文字遊戲中的犧牲品。無獨有偶，中國大陸多間外賣平台，日前就被踢爆藉法律漏洞轉移僱傭責任，令過千萬名外賣員不受勞動法則保障，只能自生自滅。觀及大陸《勞動法》自上世紀起施行，條文列出過百條規定，卻無法保障千萬勞工權益，令每字每規甚顯諷刺。

以此可見，上述事件的主要癥結明顯在於行政管理及法律制度官僚化，侵害百姓權益；至於女員工應否有假放盡，則是次一等問題。但肇事稅局負責人卻避重就輕，形容女事主行為純粹個別，導致社會觀感不佳。片面解讀更引發兩岸部分男網民人身攻擊女事主，批評她放假貪得無厭；部分女網民則發聲維護女性權益，強調地方媽媽依規放假合情合理。當下，矛盾焦點已完完全全被轉移至兩性差異之間，而勞動制度上的問題已無人理會。

觀察兩岸社會近年輿論發展，可發現性別矛盾均逐漸激化。百姓被割裂成男女之分，雙方掉轉槍頭互相指摘，男女權益彷彿此消彼長。部分媒體見兩性爭議引人注目，更在每篇新聞刻意強調事主男女之分，帶動勞動人民互相攻擊。究竟，有多少矛盾是真實存在，又有多少矛盾是轉移而至，充當其他政治現象的遮醜布呢？