美國近年給人的印象是謀策不周，政策多出亂子。

阿富汗喀布爾機場恐怖分子襲擊之後，美國匆忙用無人機說是炸死主謀者，結果被發現實際被炸死者只是平民，還有多名兒童。美國軍方和政府破例地公開承認失誤，本是用作平息民憤，掩飾撤軍撤僑的錯失，可草莽行事，胡亂殺人來報稱殺敵洩恨。由是在國內外掀起大波，痛被責罵，且更連帶被認為濫殺平民以邀戰功，便屬美軍常事。美國及美軍的形象更一落千丈。

拜登急於對付中國，與英國、澳洲弄了一個三方印太安全聯盟，小型的NATO，且公開宣布助澳洲建核潛艇。此舉看似成功，實質捅了馬蜂窩，各方面極劣的反應還正在開始。一是法國大怒，以同屬同盟國，美澳用建核潛艇來打消澳已給法的數百億美元訂單建12艘柴油動力潛艇，事前沒與法國溝通，便以美國得益來損害法國利益，此舉也不尊重同盟，法國稱之為美澳在背後捅刀。法國便召回駐美澳大使，法美關係出現前所未見的危機。法國本已不悅美國的單邊主義，獨斷獨行。今次事件使之大有藉口與德國加強推動歐盟獨立軍事與外交政策，也會用作國內選舉的助力，以對抗美國無理強權來迎合國內長期根深柢固的抗美民族主義。

二是印尼、馬來西亞反對美英澳的三方結盟和建造核潛艇，認為會打破地區上的政治平衡，帶來未來衝突危機。印馬帶頭可能便引致東盟集體的公開反對和批評，美國要制裁中國，反而觸犯地區利益，有利於中國與東盟的關係。結果會使澳洲在區域上陷於孤立，在南海的問題上，美國便難以取得東盟的支持而無法合眾圍堵中國，政策得不償失。

三是引發反核的政治運動，新西蘭已明言反對。其他國家也必然反對美澳核擴散的行動。不但政府層面反對，社會層面上，無論澳洲國內外都會有反核的社會反應。澳洲現政權和美國政府進一步不得民心，反中變成招來反核的政治反應，這也是弄巧反拙。

四是要看中俄的對應態度。中國或許含蓄內斂，俄羅斯卻可以強硬地針鋒相對，在俄羅斯大選過後，必有反應。反應是俄幫助伊朗等建核潛艇或其他，都可能開啟軍備競賽，美澳有能力與中俄競爭？反而會促成中俄合作，拉攏東盟和南太平洋國家抗拒美國的新冷戰。