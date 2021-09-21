「明月幾時有，把酒問青天」。轉眼間從2019年6月發生反修例暴亂到今年要過3個中秋節了，此節日氛圍之大變、社會環境之不同令人感慨。唐代詩人李嶠的《中秋月》云：「圓魄上寒空，皆言四海同。安知千里外，不有雨兼風。」

香港前年的中秋節是在反修例暴亂中度過的，可說是政治風雲驟起，風雨大作。那些暴徒們正「暴」得興起，中秋夜前早已作好準備，事先張揚要空群出動，「村村點火，四處冒煙」，痛痛快快打砸搶燒，要令港鐵遭破壞，要向港鐵口掟汽油彈，對其他交通要道「勇武」破壞，令整個香港交通大混亂、大堵塞，令無數家庭不能出門賞月，不能團圓；一些藍色餐廳酒樓，他們也要前往搗亂，誰也別想好好食一餐團圓飯……「山河破碎我的心肝碎，日月不圓我的家難圓」，這是一個非常鬱悶和悲愴、提心吊膽的中秋節。

一年後，又到中秋。此時《港區國安法》已公布，警隊雄風重振，堅決打擊，暴亂成強弩之末，膽小的四散逃竄，奸狡的紛紛退隱；暴亂黑手和暴徒有多人被抓，關進「大牢」，獄中過中秋。有此平暴，市民們方可驚魂稍定，「劫後餘生」般的過個平安團圓的中秋節。有道是，人民大眾開心之日，就是亂港分子難受之時，他們的利益和喜悲總是和人民相反。

今年的中秋節，將是在《港區國安法》利劍揮出、乘勝追擊、除惡務盡中度過；中秋節前夕，香港反中亂港組織的「最大窠臼」職工盟，在巨大壓力下不得不宣布「啟動解散程序」。

除此之外，警隊國安處又拘捕了香港激進本土組織「賢學思政」最少3名成員，他們是召集人王逸戰、秘書長陳枳森、前發言人朱慧盈；他們曾宣揚對國安法「武力抗爭就是最後出路」，呼籲市民參與「未經批准集結」；他們在街頭張貼武力抗爭的貼文和影片，一副隨時準備大幹一場的架勢，他們將被控顛覆政權罪。