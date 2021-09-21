紙包不住火。美軍終於承認撤出阿富汗前的空襲行動，誤殺10名平民包括7名兒童，其中最小的只有兩歲，而不是他們之前宣稱的殺死回教極端組織「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）成員。對此，美軍堅稱受情報部門誤導而發動空襲，情報部門則稱事前曾提示空襲目標地區有平民包括兒童，雙方互扯貓尾，公然侮辱世人智慧。

老美就是如此虛偽和醜陋。他們橫行霸道，濫殺無辜，在全世界製造無數人道主義災難，還好意思以人權捍衞者自居，到處推銷所謂的美式民主和普世價值，可謂無恥至極。他們以莫須有罪名指摘中國在新疆推行「種族滅絕」，甚至批評香港落實《港區國安法》是打壓自由和人權，正是典型的賊喊捉賊，美軍隨便一次轟炸就奪去阿富汗10條無辜生命，這豈止是侵犯人權，簡直是冷血屠殺，是赤裸裸的戰爭罪行。

而且，這只是冰山一角。美國窮兵黷武，好戰成性，建國240多年歷史中只有16年沒有打過仗，二戰後幾乎所有總統任內都曾發動或介入對外戰爭。尤其是2001年「911事件」後，華府瘋狂開動戰爭機器，先後在數十個國家和地區發動戰爭或實施軍事行動，給相關國家和地區乃至全世界帶來巨大傷害和災難。有美國媒體統計顯示，美國20年來發動的所謂反恐戰爭，最少奪去80多萬人的生命，超過3,800萬人流離失所。難怪這個世界愈反愈恐，美國到處濫殺無辜，製造仇恨，無異於埋下更大危機，遲早會有報應。

事實一再證明，美國既是國際規則的真正破壞者，更是世界動亂的最大根源。凡是其插手的地方，就意味着動盪不安，意味着無數人命傷亡。香港幸好有國家作為後盾，有國安法斬妖除魔，否則恐怕早已淪為第二個阿富汗。