百足之蟲死而不僵。毒果報雖已執笠，壹傳媒資產雖已被凍結，漢奸黎雖已繫獄，淫媒毒果高層雖已跳船，但不代表反中亂港集團已被連根拔起。君不見，壹傳媒又有異動，而且又與美國有關，背後有甚麼圖謀，惹人猜疑。

根據公司註冊處資料顯示，壹傳媒旗下的兩間公司包括蘋果日報有限公司及蘋果訂閱服務有限公司已更換新董事，分別為John Christopher MacNeil及Laurence Leavitt Zuckerman，二人申報的地址為美國，前者為資深影視製作人。兩人現為59家公司的董事，部分料與壹傳媒旗下刊物有關。至於壹傳媒前主席葉一堅已辭去多間相關公司董事，現時只留任壹傳媒管理服務有限公司董事，並由8月起新出任多間註冊非香港公司的授權代表。

為何兩名美國人會突然擔任起壹傳媒旗下公司董事？為何葉一堅呢頭辭職嗰頭出任新公司授權代表？淫媒毒果在香港已無法運作，亦無利可圖，當然不可能貪這塊爛招牌馨香。眾所周知，漢奸黎是美國遏華的重要棋子，曾獲白宮高層接見，如今又有兩名美國人加入，是否意圖東山再起，耐人尋味。事實上，壹傳媒話執唔執，剩下一個爛殼吊吊揈，偏偏拒絕正式關門，漢奸黎早前更入稟要求法庭頒令讓他行使公司的投票權，動作多多，事出怎會無因？

試想想，淫媒毒果若然繼續在台灣搞搞震，再同美國聯手在國際上製造輿論並施壓，香港以至中央政府又能奈甚麼何？何況淫媒毒果餘孽不死，在網上改個名字又可開設所謂的新聞網站，繼續漢奸黎未竟之志。即使有了國安法，卻連要壹傳媒徹底斷氣也這麼困難，明年港府換屆，中共二十大又告召開，將這些事情串連起來，當知壹傳媒這些異動殊不簡單。