今天是中秋佳節，筆者先祝賀各位讀者花好月圓，諸事圓滿。古有文學家憑秋寄意寫出不少思念家鄉和親友的詩詞，今有香港同胞翹首盼望打通內關之日，「人月兩團圓」儼然成了特區眾人包括筆者在內的最大心願。

筆者無論是發表貼文或做街站，不時收到居民提問或求助，希望可以早日通關。有的指基於工作和通關限制已經長時間沒有與內地生活的配偶和小孩見面；有的反映跨境學童無法回港升學，需要絞盡腦汁在內地尋找學校和辦理入學所需的公證文件；有的則反映行業問題，沒有通關就無法經營；種種情況，實在惹人心酸。

筆者自去年6月開始已經多次建議特區落實通關目標，建議由三部曲（全民強制檢測制度、健康碼追蹤制度和接種疫苗）組成，三管齊下才能夠向中央政府展示出特區政府在通關方面的決心和意志，只可惜特區每次都錯失時機。

相反鄰近澳門特區則跟中央虛心學習，努力去實踐，證明三部曲是可行的。過去澳門特區從沒有被排在國門之外，市民無間地穿梭兩地，盡享內循環的優勢。最近還公布了橫琴粵澳深度合作區方案，由廣東省省長和澳門特首共同擔任管委會主任，充分反映「一國兩制」推至新領域，澳門特區還把握到實踐機會。相比之下，香港是否已經落後太多呢？

回到通關問題，終於在上周六傳來一些曙光，韓正副總理在深圳接見特首林鄭月娥。特首匯報工作之時，還請求中央安排雙方專家對接商討通關事宜。報道指，韓副總理非常明白香港同胞熱切期盼可以免檢疫往返內地，聽取特首建議後即場要求有關部門跟進，會盡快安排國家衞健委等專家對接。中央的說話有時是婉拒得客氣，特區官員未必一下子聽得明白！

雖然我們嚴守外防輸入，但特區推出的「安心出行APP」並非健康碼，也沒有定位追蹤功能，這一點就是和內地防疫的最大差異，特區政府必須要認真予以改善，最直截了當的做法就是將其變成港版健康碼，否則我們只會一直望關興嘆！

「但願人長久，千里共嬋娟」是大文豪蘇軾先生表達對遠方親人的思念以及美好祝願。筆者借此名句由衷期盼特區政府把握好機會，緊跟國家衞健委指導，盡早通關，到時說不定「嫦娥」也會從月球飛奔回來見月娥！