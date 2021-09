官媒日前就2021年香港特區選舉委員會界別分組一般選舉發文,形容新選舉制度「落地」後,各界高度期待選舉能夠全面落實「愛國者治港」,選出合格管治者,推動香港新發展。當中引用說法指「管治好香港絕非易事,沒有點真本領是不行的」,可謂可圈可點。

管治好彈丸之地的香港,會比管治地方更大、人口更多的中國困難嗎?官媒說得這樣厚道、委婉,只怕香港那班「不為也,非不能也」的官僚仍是不思進取。

且看選委會選舉點票竟耗時14小時,選委會主席馮驊說工作人員不夠靈活,遇到問題沒有即時尋求協助,作出反應。坦白說,這根本就是本地公務員、領納稅人俸祿者存在已久的劣根習性,前特首也說過,很多公務員沒有做到「do it or die」的要求,一份文件在政府部門間傳閱需時幾個星期的情況很常見。公僕遇到問題沒有即時尋求協助,你認為他是想靠自己的努力來解決,不希望勞煩他人,抑或內心存有一種「do it or let die」,「做吧或讓它不了了之」呢?答案視乎你如何看待律政司拖沓經年,好整以暇處理黎智英刑恐東方記者案,以及意大利政治家、《君王論》作者馬基維利說的:「智慧之士會立即行動,愚蠢之人則會等到最後一刻。」

新選舉制度如果能選出勵精圖治的愛國者來治港,固然是港人之福,畢竟前年一場黑暴令香港滿城殘破,維修費用至少逾21億港元,這筆費用黑暴當然不會找,慣了口水止暴的高官亦不會贊成在他們的薪酬中扣除,納稅人冤勝竇娥,加上立法會早前又通過由70席增至90席,會不會衍生更多忠誠的廢物,加入「支取公帑懶作為」大軍?納稅人正高度關注劇情發展,不希望又一次付巨資看爛片。