美國軍隊撤離阿富汗的過程，既狼狽不堪，又杯弓蛇影。美軍撤走之前的幾天，他們收到情報，說有一輛汽車盛滿炸藥，將會開往機場施展恐襲。美軍自以為科技先進，神勇異常，於是馬上派出無人機，裝上地獄火導彈，如此架勢，確是夠嚇人的。無人機鎖定了目標車輛，跟蹤長達8小時，有人將一箱一箱疑似炸彈的物體搬上汽車，機上鏡頭也拍得清清楚楚。

美軍確信這是一次難得的機會，可以在世人面前施展威風，挽回因撤軍而失去的顏面。無人機的操作員慢慢瞄準目標，一按鍵，地獄火導彈呼嘯而出，美軍一心以為，今趟是為車上的恐怖分子開啟了地獄之門。美國製的神奇導彈幸不辱命，不偏不倚，正中標的，汽車應聲爆炸，一次過便殺死了10個人。

然而，當美軍志得意滿，正要向全球炫耀成績之際，卻發現炸錯了對象，而且此錯非輕，而錯的原因有好幾個。第一，車上全是平民；第二，10個死者之中，有7個是幼童；第三，車上有成員曾替美軍服務；第四，據說這群人正要離開阿富汗，投奔美國。簡單說來，美軍今次出擊，非但動不了恐怖分子一根汗毛，弄死的卻全是自己人。

本欄老早說過，美國的情報機構訊息混亂，主事者常判常錯，這樣的一群人百無一用。美軍尚未完全撤出時，塔利班軍隊已可以席捲全國，這樣的消息，情報局卻沒能預見。當地的ISIS-K組織策動恐襲，炸死了撤離中的美軍人員13人，此事發生前，情報部門也是茫然無知。到終於收到情報，滿以為可以向恐襲者施以還擊，那消息卻是假的，導致再多10人平白犧牲。美國情報組織養着這樣的酒囊飯袋，還不將之掃地出門，更待何時？