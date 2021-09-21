東方又向無能政府獻藍圖喇！依老朽看，都係一片苦心，無非恨鐵不成鋼！眼見香港近年來無論興建大型基建或審批項目，都如龜爬蟻躝，更經常出事！

今趟東方特別指出，本港建築審批程序複雜，發展商欲發展新項目，都必須「過五關斬六將」，起碼要經過發展局轄下多個部門審批，包括規劃署、屋宇署和地政署，諸多繁複手續，令部分程序重疊，即使擁有美好藍圖以及覓到好地，都因冗長嘅審批過程而令發展無限拖延。即係話，完全違反精簡定律嘅管理啟示！

所謂精簡定律，要言之，通常由於機構臃腫，或者由於組織僵化，政出多門，對外部和內部環境變化，未能作調整和適應，因而無法滿足市場需要。呢，反觀一河之隔嘅深圳，近年發展突飛猛進，全賴精簡嘅審批政策配合。

自2018年以來，深圳作為全國16個試點地區之一，推出「深圳90」改革，將原來審批時限壓縮三分之二，實現審批部門由被動審批向主動服務嘅轉變。大家應記得，改革開放以來深圳已提出「時間是金錢，效率是生命」，40多年來就一直朝這個方向奔跑邁進，難怪人口紅利創造經濟奇迹。2020年深圳全市地區GDP達2.77萬億元人民幣（約3.38萬億港元），經濟總量位居亞洲城市第5位。

此外，人口增長加快，廣東省第7次全國人口普查數據顯示，深圳常住人口總量達1,756萬人，相比於2010年增加咗714萬，都咪話唔勁揪！而香港最近則掀起移民潮，令人黯然。深圳計劃進一步擴展智能監管平台功能，企業一次完成驗收，極大簡化咗程序，相對提高了效率。本報今次向政府獻藍圖，冀學深圳一條龍辦妥建築審批，咪一味蹉跎歲月！