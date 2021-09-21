今天晚上是月明人盡望的中秋節正日，是中華民族傳統最悠久、最看重的節日。圓圓滿滿皎潔的明月，歷來象徵人們對幸福、對團圓、對理想、對家庭、對安定生活的渴望與追求。中秋佳節皎潔如水的月色下，能與愛侶手牽着手，能與全家老小弄花燈、嘗美味的月餅水果，是何等的人間美事樂事。

可是幸福的日子不是必然的，曾記否去年今日？前年今日？不要說傳統的大坑沒有舞火龍，全港所有旺區和商場成死市，狼煙處處，磚塊滿地、路障阻塞、「裝修」商舖、火人漆人、拳打腳踢、遍地烽火。香港人從來沒想過，沒見過香港在非戰爭時期下，可以有如此充滿血腥、仇恨、對立的中秋節！那時人們唯一願望只有「齊齊整整」。

今天的中秋節，是在愛國者治港大原則下第一場選舉，即選委會選舉順利完成後的第一個中秋節，象徵香港已進入後暴亂時代，由亂及治的第二次回歸。展現港人追求搭上國家「十四五」發展規劃快車的夢想，與大灣區團圓共進共榮的前景追求。

「忽報人間曾伏虎，淚飛頓作傾盆雨」，借毛澤東名句形容今天香港擺脫反中亂港惡勢力的長期纏鬥局面，是何等興奮的中秋節心情！因為伏了許多過去想也不敢想的惡虎臭虎。屈指一數，過去50餘天，那些長期在美英等外國勢力豢養的代理人或組織，紛紛關的關、散的散、逃的逃、囚的囚，令港人不亦樂乎，豈不高興到「淚飛頓作傾盆雨」！教協、民陣、支聯會、職工盟、真普聯、「612」基金、記協、熱血公民、社區前線、《蘋果日報》、壹傳媒集團等等，紛紛樹倒猢猻散，面對法律的制裁和追究。

明月幾時有？港人必須珍惜當下，努力開拓未來。