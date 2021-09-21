繼民陣、教協、支聯會等先後宣布解散，反中亂港組織職工盟9月16日開會，通過解散決議並將啟動程序，將於10月3日召開會員大會正式通過解散，此老牌工會聯盟終瀕臨瓦解。

據報，有會計師透露，職工盟清盤時可能把旗下慈善機構持有的資產，轉移給同是登記為慈善機構的「亞專」，以便「散檔不散財」。

職工盟在2014年的違法「佔中」和2019年的反修例暴動中，扮演播獨、煽暴平台，被揭發長期收受來自美國不同組織的捐款，當中包括「美國國際勞工團結中心」（ACILS）、「美國團結中心」（SC USA）及「亞裔美國人自由勞動研究所」（AAFLI）。上述組織與美國政府直接資助的「國家民主基金會」（NED）或其他政府組織有着千絲萬縷的關係。據傳媒統計，職工盟在過去26年以來，共獲得1.18億港元的資助。

2019年反修例暴動期間，職工盟推動大量所謂「新工會」成立，於黑暴及疫情肆虐之際策動「三罷」及出版煽「暴」童書等，嚴重危害國安及社會穩定繁榮。惟職工盟屬會數目由全盛時期的100個，至今年5月已大幅減至約26個。

警務處處長蕭澤頤早前談及職工盟時指出，任何組織若勾結外國勢力或犯下任何刑事法例如洗黑錢等，都在警方的調查範圍之內。保安局局長鄧炳強近日亦不點名指出，任何組織或機構只要違法，警方都會引用不同條例將其繩之以法。

為何美國組織需花費巨額扶植職工盟？正是因為唯恐天下不亂。自1991年蘇聯解體後，美國霸權擴展全球，並決心開展「建設國家」或「建設國家機制」的工程，灌輸美式意識形態於他國。不論是俄羅斯的經濟「援助」；索馬里、海地、波斯尼亞、科索沃的「人道救援」；及至推翻伊拉克復興黨/薩達姆政權或最近的阿富汗，無一成功。每個被美國資助、支援的國家或地區的命運都是愈搞愈亂，社會民不聊生。

從國際關係而言，美國一直奉行現實主義，關注的是國家之間的權力平衡，支持所謂「自由工會」，其實是追求自身國家利益，隨着中國和平崛起，美國開始坐立不安。因此從上世紀90年代起，美國資助職工盟，看來是想透過這個聯盟針對中國，卻想不到職工盟面臨解散。這場製造混亂的「龍鳳戲」，終於落幕。

職工盟一直以來打着「工會」名義，實則為以反政府為目標的政治組織。多年來，該組織涉嫌收受外國組織提供的資金，擔當許多反中亂港政治活動的幕後黑手。「職工盟」相關人等清楚知道自己違法，故紛紛割席，總幹事蒙兆達甚至「走佬」，但任何人或任何反中亂港組織都不可能通過結業或解散等任何方式逃避刑責，終要面對法律的制裁。