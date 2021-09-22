世界視線：狼狽為奸詬澳洲　雞飛蛋打潛艇債

澳洲的核潛艇夢引發美、英、法因巨額軍售爆發外交戰，事件不易平息。有人說，只要美英吐出一些合約，讓法國有錢賺就行吧？說此話者實屬軍事外行。這件事怎麼看法國勢必面子裏子金子都輸，但大買家澳洲同樣大輸特輸，無信用、無外交禮節，分分鐘巨額軍購的財政壓力，令澳洲的潛艇夢雞飛蛋打，到最後對外得罪盟友，對內則引發民怨，總理莫里森恐成過街老鼠。

法國一怒召回駐澳大使後，莫里森不但沒有為事件降溫，反而出言不遜，指自己與其他澳洲高官幾個月前已向法國提出疑問，直指法國的潛艇不能滿足澳洲的戰略需要，法國應知道澳洲的嚴重關切。言下之意是法國疏於交流而已。

綜合外媒及內地官媒的報道，早在2014至2015年，澳洲已接觸法國，磋商購買核潛艇，2019年雙方達成軍售意向書，澳洲以總額350多億美元向法國購買12艘常規動力潛艇及相關服務。可是，不久後澳洲便變心了，對潛艇只是常規動力（燃油推動）感到不滿，看中了核潛艇的潛航能力、先進備戰配備及低被偵察性等，最終，軍購合約修修補補、加加減減，合約價值從約400億美元升至約660億美元。

澳洲相中的核潛艇是海中神器，目前世界上只有幾個國家有本事製造核潛艇，但配置各異，價格亦差異很大，例如美國單一核潛艇的造價隨隨便便都超過百億美元；而英國另闢蹊徑，有較實惠的核潛艇，最廉宜的一款據報道只需約20億美元。

結果，澳洲泊上美英碼頭、組成「AUKUS」後，這筆巨額軍購合約便轉移到了美、英名下，而且，據外媒報道，新簽訂的潛艇合約高達960億美元，美、英要在2030年前向澳洲提供數量相若、包括核潛艇的編隊潛艇。棄舊換新的過程中，澳洲顯然沒有與法國磋商解約，美、英亦明知澳洲與法國有軍購合約，仍明刀明槍撬合約，當法國冇到。

如今，莫里森內外不討好，澳洲人得悉驚天高價潛艇計劃後，紛紛擔心國家財政壓力太大，長長的10年後，潛艇計劃會否兩頭不到岸，袋鼠國人有排驚了。