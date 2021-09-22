神州縱橫：性侵頻發難阻嚇　農村婦孺淪羔羊

婦孺屬弱勢社群，本該受到保護，然而近一星期內，內媒先後曝光多宗女童遭性侵案件，其中在雲南德雲州，一名女孩被性侵致死，排姓鄰居被判死刑；在黑龍江哈爾濱市，受害人則被強姦致重傷，劉姓鄰居最終伏法。誠然，官方對強姦犯毫不手軟，頗具威懾作用，但悲劇發生後才伸張正義，雖亡羊補牢，實為時已晚；死者已矣，幸存者則一輩子活在陰影中。只有從預防着手，才能切實保障兒童權益。

兩宗案件有不少共通之處：受害女童均年僅4歲，缺乏自我保護能力，且都在農村生活，案發時間正值學校長假，其父母需外出打工以維持家計，令犯人有機可乘。另一方面，兩名施暴者均是受害人的鄰居，降低了受害家庭的警覺性；且兩人均有案底，其中排某曾因吸毒遭拘留，劉某更是有故意殺人及兩次強姦前科，受害家庭卻不知情。

在農村，「遠親不如近鄰」觀念遠比城市盛行，不少父母都忙於工作，每逢寒暑假，孩子交由年邁的祖父母看管，獨自玩耍或留家的機會大增，常常需要鄰里幫忙照料。遇上好鄰居自當可守望互助，一旦有居心不良的歹徒滲入其中，農村頓成囚籠危機四伏。事實上，即使內地經濟飛速發展，實現全國脫貧，留守兒童受侵害的案件仍屢見不鮮。

近年來，中央始終重視未成年人權益，最高檢和最高法多次下發指導意見，強調要對侵害未成年人者從重處罰，又多次公布典型案例，擺出高壓態勢。然而部分農村偏僻落後，所謂「山高皇帝遠」，村民法治意識薄弱；加上年輕女性傾向到城市謀生，留守的男性面對戀愛結婚困難、缺乏消遣娛樂的困境，慾望無處發洩，由此衍生了種種社會問題，如毒品氾濫、人口買賣等，當中「買越南媳婦」更成為不少農村男性的盼望。

當局在吸納資金進入農村、推動經濟發展的同時，也應促進農村社區服務發展，例如由官方建立託兒體系。另外，當局可通過加強城鄉間的互聯互通，避免農村淪為「孤島」，讓村民生活不再單調乏味。與此同時，官方更應針對性罪行積犯建立「黑名單」，由官方加強監管，防止積犯重蹈覆轍，同時起警示作用，讓村民有所防範。長遠而言，加強性教育是最有效防止性罪行的方法之一。正確的性觀念和法治意識須從小培養，尤其在農村地區，並非每人都能接受高等教育，更多人傾向初中輟學打工，推動性教育普及化，可謂刻不容緩。