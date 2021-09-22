功夫茶：中秋喜見小陽春　社交禁令宜放寬

尋日係中秋佳節，本來應該月明人盡望，可惜天有不測之風雲，人有霎時遇到啲衰人；世事無常，今個中秋香港局部有雷雨，市民要從雲隙中窺月。中秋節不但冇秋意，仲要熱辣辣！

之不過，做人點都要向前看，「看來世態炎涼盡，惟有月明無貴貧」，點都要舉頭同嫦娥姐打個招呼！今晚係追月夜，功夫茶藉此補祝《東方》讀者中秋節快樂！「迎月賞月追月，月月健康快樂；昨日今日明日，日日笑逐顏開」！要做到咁，人要有善志，切勿成日諗住做虧心事，無事生非抹黑人，咁半夜撞鬼都當撞到女神！

吹完水，言歸正傳。皎潔一年惟此夜，不少人趁中秋佳節外出聚餐，一家團圓食餐好。呢，香港餐務管理協會主席梁振華尋日喺大氣電波都表示，近排疫情回穩，本地長時間「清零」，加上有電子消費券，料市民嘅消費信心會大增，估計今年餐飲業嘅中秋生意較去年增50%。佢指好多食肆尋晚嘅訂枱爆滿，部分地理位置較旺嘅酒樓，可能一晚做到兩輪生意。咁又係，好多酒樓6點食頭輪，話明食個半鐘，即7點半就要交枱，以便做第二輪，「翻枱」呢支歌仔又唱番咯！點都值得齊鼓掌，喜氣洋洋！

之不過，市道係就係旺咗，但港府至今仍然堅持延長大部分社交距離措施，包括將食肆分為ABCD四類，即係又要接種疫苗至准許較多人入座。好似D類食肆咁，如果同枱有三分之二人接種新冠疫苗，一枱可以坐12人，比一枱最多坐6人嘅C類食肆，生意額至少相差一倍以上。阿哥，人多餸都叫多幾個，啤酒都隊多幾十支，發你個財財一定中！弊在連食餐飯都要谷針，都好冇癮啫。結果好多平民餐廳依然只能維持4人一枱，想多做生意都唔得。

所以呢，有啲家庭鍾意喺屋企做節，貪佢無拘無束，閒話家常，笑談瑣事，享受最團圓夜是中秋，樂何如之？也就難怪尋日個個街市逼滿買餸做節嘅師奶大嬸。好似九龍城街市一大早就有唔少市民去買餸，有雞檔檔主都話，今年中秋生意唔錯，由上周末起至尋日已有數百隻雞被預訂，生意額較去年增加20%。有啲海鮮檔主就話一般，即使海鮮來貨價升咗，亦唔敢加價，惟有薄利多銷喎！

嗱！粵港澳3地始終通關無期，好多家庭都無緣一家齊齊整整賀中秋，佳節當前點都有憾焉！再講吖，政府一本通書睇到老，未肯因應疫情平穩，而且有更多人打咗疫苗，而放寬社交距離措施。食肆生意話就話有增加，不過都係受惠消費券及節日氣氛，試問下個月派埋消費券後又如何？政府實宜放寬社交禁令畀啲小食肆多做啲生意，利民之事，絲髮必興！咪成日頭岳岳、四圍踱，扮忙碌卻勞而無功至得㗎！