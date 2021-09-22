正論：中央出手解地荒　坐言起行勿再拖

中秋佳節，大部分市民歡慶團圓的同時，一些住在劏房的貧苦基層卻笑不出來，皆因劏房危機四伏，貧苦家庭亦無餘錢吃一頓像樣的過節飯。顯而易見，房屋問題已成社會最大矛盾，再不認真解決，勢必積重難返。無獨有偶，最近頻頻傳出中央出手整頓的消息，繼高調要求港府取締劏房後，又要求發展商「讓利」兼顧社會責任。其實，一個巴掌拍不響，沒有歷屆特區政府的因循苟且，政策一面倒向發展商傾斜，也沒有今日的發展商獨大，房屋問題死結難解。正如本報多次指出，香港並非無地可用，而是有地不肯用，中央既已主動出手，港府便須坐言起行，不能再以各種藉口懶政不作為。

近日有報道指出，中央要求本港發展商配合以解決土地問題，起樓建屋除了賺錢，更要兼顧社會責任，不容囤地、壟斷持續。港府昨日煞有介事表示不評論有關報道，但強調本港現時最大問題是土地問題，除會重置置業階梯，亦會大幅調整房屋政策向公營房屋傾斜；又揚言原本可以運用公權力收回發展商土地興建房屋，惟發現發展商願意配合本地房屋政策，包括透過土地共享政策發展公營房屋，有一半過渡性房屋用地都是由發展商無償借出，未來將見到公私營合作有更大成效云云。言下之意，即是無意觸動發展商利益，港府對中央之言是否陽奉陰違，大家心中有數。

空穴來風未必無因，中央關注本港房屋問題亦非今日的事。事實上，香港樓價冠絕全球，已連續11年被評為全球最難負擔，一般打工仔不吃不喝逾20年才有機會置業，公屋輪候冊申請宗數接近26萬大關，平均上樓時間長達5.8年，20多萬無殼蝸牛只能屈居在毫無尊嚴的劏房之內，年輕人更因為上樓難而對社會生出怨氣，以致反華勢力有機可乘。種種事實無不指出，再不解決港人居住難，安居樂業遙遙無期，社會動盪愈演愈烈。中央早就意識到問題的嚴重性，多年前已提醒港府，房屋問題處理得不好會演變成政治問題，可惜言者諄諄，聽者藐藐，歷屆政府皆言之鑿鑿視房屋問題為重中之重，事實卻是講一套做一套，拓土建屋毫無寸進，發展商壟斷依然。

明年便是港府換屆，中央二十大亦告召開，解決香港深層次矛盾更顯迫切，否則平穩過渡恐無從談起。無奈事與願違，現屆政府不僅揚言爭取2049年前才告別劏房，比「五十年不變」更久；就連中央要求禁止發展商囤地也顧左右而言他，不是拿沒有萬億元不能埋單的「明日大嶼」畫餅充飢，就是拿發展商捐出農地興建過渡性房屋搪塞。

港府與其接受發展商捐出新界農地興建過渡屋的小恩小惠，對解決房屋問題無濟於事，倒不如將眼光放遠，檢視所有閒置土地並全盤規劃。東方急民所急，早在去年初已不惜動用大量人力物力代港府覓地，輕易找到大量閒置土地，再次證明「地從何來」只是偽命題。單是未納入發展的新界棕地總面積已有過千公頃，發展潛力極大。只是港府對東方良策置之不理，寧願丟空棕地養蚊，甚至任人非法霸佔牟利，淪為一座又一座污染環境的垃圾山，當中是否涉及官商勾結，不能不令人懷疑。

更不必說，大埔、元朗、將軍澳三大工業邨同樣有不少土地閒置，僅大埔工業邨的閒置用地已超過3萬平方米，加上毗鄰一幅佔地逾6公頃的土地已丟空逾20年，若建成公屋，單是這塊地皮已可讓逾萬人安居樂業。遑論全港工廠大廈空置量總面積超過100萬平方米，只要大規模收購並重新規劃，足以大庇天下寒士俱歡顏。

當然，東方獻上的拓土藍圖豈止這些，日前再獻「船灣淡水湖發展藍圖」，詳盡構思定能地盡其用。方案一是將三成面積作興建房屋、家禽養殖場及水上活動中心，涉及約360公頃土地；淡水湖另一邊的船灣海也可填平部分用作發展，料可釋放出117公頃土地；淡水湖發展區將以環保概念貫穿，建議用單軌列車接駁大埔交通，其餘地方則可以設水上活動中心，用作旅遊及休閒康樂之用，發展與保育並重，又可提供旅遊新資源。方案二是整個湖全部填平，可釋放1,200多公頃土地。港府勞民傷財填海造島的「明日大嶼」亦僅可提供1,700公頃土地，發展船灣淡水湖的成本肯定低得多，但釋出土地卻相差不遠，何況地點交通方便，便於就業，肯定不會淪為另一個「悲情社區」。

有識之士均認同東方規劃理念，尤其是本港並不依靠淡水湖供應食水，發展部分用地合乎經濟效益，可在規劃及環保取平衡。兩個方案皆可吸引發展商加入，既可加快發展速度，配套亦較全面，達致公私營合作雙贏。港府要做的是倣效深圳，簡化審批程序，由一個專責部門提供規劃發展發牌等一條龍審批服務，加快發展效率，大大縮減興建時間。

說到底，本港房屋問題不能全怪發展商不肯讓利，畢竟天下熙熙，皆為利來，根子還是在港府身上。這些年，港府所作所為皆向一邊傾斜，嫌貧愛富，不敢觸動既得利益集團的奶酪，特別是曾蔭權政府停建居屋、減建公屋，遺害至深。加上反中亂港集團搞風搞雨，政治風波不斷，即使港府有心去做，最終亦敵不過反對勢力，推出一項跪低一項。港府無能，如今還是只能靠中央出手奪回土地主導權。遲到好過無到，林鄭政府必須坐言起行，不能一味拖字訣，將問題留待下屆，須知「等收工」心態只會害死香港！