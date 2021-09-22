香港是移民社會，從來都是移民來去。移民並不是甚麼新鮮事，對社會的經濟發展，未必有害。一是人員流動，製造空缺有助社會流動。二是港人在外可擴大人脈關係網絡，有助香港社會的國際化、多元化。以往移民多是根留本土，最後還是落地歸根，人在海外卻不會忘本。香港回歸引發的政治移民潮，沒有持續，移民的家庭也多是以「太空人」形式，縱使帶來許多家庭問題，兩地連接依然不斷，且在回歸前不少都已回流，對香港的影響不大，且更有好處。但過往幾年的政治動亂，和由此而致的政治移民，卻在性質與情況與之大不相同。

一是政治動亂敗壞民心，思想極端化，有類邪教，黑白扭曲，把所有道理替之以無名的仇恨，弄致家人仇視、六親不認。表現在外便是對社會、政府和異己者的仇恨，動輒用武，不惜傷人殺人，從家庭到社會形成巨大的裂痕。在政府的鎮壓下，他們的仇恨沒法發洩，被迫移民外逃，美其名逃離專政，投奔自由，實質也是移民經濟條件較佳的外地，並不是真正作政治難民；其中有更多的是借政治藉口、外國優待政策而乘機移民。

對香港，這些政治作亂者，思想扭曲，香港不易重新教育改正他們。他們移民出外，正好減了負擔，減了動亂再起的風險。然而，他們在逃難式的移民中，有不少作為令人鄙視他們。

他們匆匆變賣香港資產舉家移民，不少對移民所去地方的情況不清楚，語言不通，以為在當地可以工作求生，卻不知當地經濟不佳，對外人排斥，子女就學諸多困難和適應的問題。這些都是他們的錯誤，自我製造難題，要家人子女承受，與社會無關。

但最不好的是不少人是棄親而去，把老弱父母，甚至在老人院、醫院的多病父母，乃至重病留院的子女捨棄，不予照顧，揚長而移民去也，不顧親情，也不管道德、道義，反映他們邪教式的思維的毫無人性，更不用說中國文化的傳統。當然，香港社會對他們的捨親仍然是義無反顧地照料，不捨不離。或許還可慶幸的是，這些政治中了邪教式思想毒的港人，特別是不少的年輕一輩，移民離去可讓香港把這類無親無良的永遠趕走，免致遺害社會與下一代。對他們離港不應看作正常移民，追求更佳經濟機會，而是捨親喪德的無恥之徒，日後不能容許他們回港。