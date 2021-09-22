香港回歸以來，立法會是反對派最為瘋狂的活動舞台、奪權「對象」，因為按照《基本法》的規定，立法會全部議席最終由普選產生，這個規定是和行政長官也要由一人一票選舉產生相配套。因此，反對派在立法會的瘋狂活動，意義就大大超過立法會的舞台。

立法會普選和行政長官普選，在反對派心中最好是同期而至，如此這般，香港的「行政主導」就被徹底打破，香港就能在立法和行政方面「完全自治」，脫離一國、脫離中央，隨時「港獨」也。因此，立法會一直是反對派「反中亂港」的主戰場，是「一國兩制」被顛覆的薄弱環節。

不過，有利有弊，禍福相倚。立法會是反對派最能大顯身手、大撈好處、大搞破壞的地方，自然也就成為朝廷實施大反擊、把他們徹底打敗和埋葬的首發戰役，成了他們的墳地。在立法會解決了反對派的問題，把他們趕走、DQ、攔截，追究他們的現行和歷史反中亂港、危害國安的問題後，他們就被完全鎮住了，被掃掉了，這是我們今天看到的情景。

立法會之所以是反對派反中亂港的公開舞台，是因為他們的力量來自靠忽悠欺騙選民「投下神聖的一票」，把他們選上台。過往，他們屢屢成功，是因為在英夷150年殖民管治下，香港是一個「反共抗中」的社會，他們那套「民主拒共」、「實現普選」的鬼話很能迷惑人、煽動人。香港有這樣的「社會基礎」，一些香港人「很吃他們這一套」，他們就自信爆棚，愈鬧愈歡，愈反愈激，最後發展到要玩「攬炒」，居然也有人拚命支持的地步。這不能不說是一個病態的「民主奇觀」、「選舉奇觀」，香港的選民很是奇葩。

現在這一切都結束了，但反對派的「社會基礎」還在，奇葩選民還在，還會給那些出局的反對派政客以「無限的憧憬和希望」。他們盼望着，如果有一天形勢有變，捲土重來，一定要從重登立法會開始。