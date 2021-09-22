繼年初停止輸入台灣菠蘿後，中國大陸日前再宣布禁止台灣釋迦和蓮霧進口，意味着台灣外銷大陸三種主力水果全部被禁。民進黨當局一直希望「去中國化」，現在求仁得仁，應該高興了吧？他們一點也不高興，反而氣急敗壞，除了指摘大陸政治操作，還威脅要向世界貿易組織提出控訴。這就好笑了，民進黨推動台獨，難道不是政治操作？再說，台灣禁止600多項大陸農產品進口，而大陸只是禁止幾種台灣水果進口，誰才有資格向世貿提出控訴？

民進黨當局最擅長的就是自欺欺人。他們聲稱大陸禁止輸入台灣菠蘿後，因為台灣政府因應得宜，今年菠蘿產地平均價比去年還高，且積極擴展至其他國家，日本更取代大陸成為最大客戶，銷量急增數倍云云。實情是台灣當局對外銷菠蘿補貼運費，才勉強增加一點銷量，即使如此，外銷日本等地的菠蘿也遠遠少於過去出口至大陸的菠蘿。最諷刺的是，蔡英文曾聲稱已突破檢疫障礙把菠蘿賣到澳洲，但有台農踢爆，去年只有56公斤菠蘿乾出口到澳洲，今年則是一公斤都沒有。

當然，一般台灣民眾不會深究原因，民進黨當局可以隨便糊弄，說穿了根本是自己騙自己。如果台灣水果這麼容易銷往海外市場，何必如此在乎大陸市場？既然民進黨要「去中國化」，為何還要賺人民幣？過去大陸方面一廂情願，希望對台讓利可以爭取民心，有助於實現和平統一，因此一直維持天文數字的貿易逆差。結果事與願違，大陸的讓利政策不但沒有達到預期效果，兩岸反而漸行漸遠，台灣當局甚至將從大陸賺來的錢購買美國軍火，反過來挑釁大陸。大陸當局做了這麼多年冤大頭，現在終於丟掉幻想，台灣水果以後只能留着自己吃了。