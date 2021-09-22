美國為保日益衰落的霸權簡直急瘋了，與英澳聯手結成「三方安全夥伴聯盟（AUKUS）」，美其名曰與澳洲分享敏感核子潛艦技術，協助澳洲製造核潛艇，保障印太地區和平穩定，實際上劍指中國，名正言順插手亞太事務，欲在「中國後院」製造麻煩。然而此舉未激起中國太大反應，反而辣㷫法國，總統馬克龍因被美國硬撬數百億美元合同，憤而召回駐美、駐澳大使；五眼聯盟的其餘兩眼，新西蘭拒絕同美國一起玩核擴散，加拿大則因未夠格而被飛出局。拜登以為拉攏澳洲贏了一仗，殊不知因此與其他盟友結怨，得不償失。

其實誰都知道，在「美國優先」的大原則下，華府不可能同莫里森政府分享甚麼敏感的核子潛艦技術，打的算盤不過是既做生意，又借澳洲鞏固第三島鏈以遏華。司馬昭之心路人皆見，中國當然不會沒有反制手段。無獨有偶，在美英澳結成同盟的翌日，中國正式提出加入CPTPP的申請，新加坡率先表示感興趣，馬來西亞甚至直接表示歡迎，其他成員國如越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯都不難搞定，現在只餘下日本、澳洲呱呱嘈。問題是，今日的中國已是拉動世界經濟的火車頭，一個以經貿為主的組織，沒有了中國，還有甚麼經濟可言？特別是11個成員國當中，大部分經濟實力並不強，疫後急需重建經濟，中國是當今最大市場，要是CPTPP將中國拒諸門外，無異於自斷財路。

得道多助，失道寡助。很明顯，中國欲藉經濟優勢廣結善緣，擴大合作夥伴圈互惠互利；而美國只知借軍事霸權大搞美國優先，誰人更得民心，時間將會告訴大家。更何況，美國可以賣核艇給澳洲，中國為何不可以有樣學樣，將核技術與美國後花園墨西哥甚至古巴等分享？